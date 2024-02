Organizadores da experiência ‘Wonka’ confrontados pelos pais em vídeo acalorado

Os organizadores por trás da caótica atração pop-up Willy Wonka no Reino Unido foram diretamente confrontados por clientes indignados… o que agora podemos ver neste vídeo acalorado.

Na filmagem acima… A Casa dos Illuminati – os organizadores do evento desastroso – recebe gritos de pais furiosos, que os acusaram de enganar crianças após montarem uma exposição com decorações baratas, zero chocolate e um roteiro feito de inteligência artificial .