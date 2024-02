Orlando Bloom responde aos rumores divididos de Katy Perry com comentários espirituosos sobre sua roupa atraente

EUum gesto cheio de carinho, Orlando Flor mostrou abertamente sua admiração por Katy Perrysensualidade nas redes sociais em meio a especulações sobre um possível rompimento.

Apesar de serem conhecidos por manterem seu relacionamento privado Florescer deixou um comentário muito pessoal nas fotos compartilhadas pela noiva no Instagram e com isso dissipou quaisquer rumores de problemas entre eles.

Orlando Bloom encontra-se com o presidente Zelenskyy na Ucrânia durante visita humanitária

Com um toque de maldade, Florescer escreveu: “Essas roupas ficam melhor em casa, querido”, acompanhadas por um sugestivo emoji de fogo.

Seu comentário sedutor poderia ter sido interpretado como um duplo sentido, revelando que ele não é apenas um grande fã de Peradada música, mas também de seu charme físico.

Peradaque também é jurada do famoso programa American Idol, usava calças de látex bege e uma sexy blusa verde plissada que evocava a sensualidade da roupa íntima vintage, complementada por seu distinto cabelo preto penteado para o lado.

O comentário atrevido desta estrela de Piratas do Caribe ocorre dias depois de circularem rumores de uma possível rixa. Florescer comemorou seu aniversário em 13 de janeiro sem a cantora ao seu lado e, mais recentemente, sua participação solo no Globo de Ouro e nas subsequentes afterparty em Los Angeles apenas jogou mais lenha na fogueira.

Katy Perry e Orlando Bloom ainda estão juntos

PeradaA ausência da cantora gerou dúvidas sobre o relacionamento deles, principalmente quando se considera que o casal se conheceu no mesmo evento em 2016, que a cantora chamou de ‘aniversário’ em postagem nas redes sociais.

O romance entre as duas celebridades foi marcado por vários momentos inesquecíveis, desde o primeiro encontro até o noivado no Dia dos Namorados de 2019. Ao longo dos anos, eles enfrentaram diversos desafios, incluindo uma breve separação em 2017 e o adiamento do casamento devido à pandemia de Covid.

As especulações sobre o futuro do casal têm aumentado nos últimos meses, com fontes próximas ao casal expressando preocupação sobre se o casamento irá adiante devido à falta de planos concretos.

Também foi revelado que Perry e Bloom teve um desentendimento depois que ele compareceu ao Globo de Ouro, quando eles planejaram férias em Aspen. Mas parece de FlorescerDo lado dele, pelo menos, sua atração ainda brilha por Perada.