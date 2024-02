Os altos padrões de Travis Kelce: ele critica os recebedores do Chiefs por erros, não Patrick Mahomes

Tei, peguei a rota panorâmica até lá, mas o Chefes de Kansas City estão na Super Bowl novamente e está a 60 minutos de conquistar o segundo campeonato consecutivo. O Chefes vai conhecer o São Francisco 49ers no Estádio Allegiant em Las Vegas na noite de domingo, quando Patrick Mahomes e Travis Kelce pode solidificar a sua NFL legados com um terceiro anel do Super Bowl apenas nos últimos cinco anos.

RELACIONADO:

O Chefes conseguiram sustentar um jogo de nível de campeonato durante meia década porque a organização exige muito dos seus jogadores. Kelce, Mahomese treinador principal Andy Reid garantiram que os padrões dos Chiefs não cairiam – e foi revelado na quinta-feira que Kelce é o mais veemente de todos na defesa do Cidade de Kansas caminho.

MARCA em Las Vegas: Dia 1 – A estrela mais polêmica do Super Bowl LVIII vem à tonaNacho Garcia

Rashee Rice: Adoramos quando Kelce nos chama

Wide receiver novato Arroz Rashee experimentou uma temporada de estreia de montanha-russa na NFL. No final da temporada regular, Arroz foi talvez o receptor em quem Mahomes mais confiava, além de Kelce – com a inconsistência ocorrendo no ataque de Kansas City, Rice teve que ser doutrinado rapidamente e aprender ainda mais rápido.

Rice disse aos repórteres na quinta-feira que não foi Mahomes quem mais sofreu com os recebedores do Chiefs nesta temporada – em vez disso, foi Kelce, defendendo uma espécie de mentalidade de “policial mau” à qual os jogadores de Kansas City evidentemente responderam.

Nenhum time receptor perdeu mais passes durante a temporada regular do que o dos Chiefs, uma estatística que potencialmente custou a Mahomes quase 400 jardas de passes adicionais. No entanto, a insistência e a insistência de Kelce valeram a pena nos playoffs. O ataque do Chiefs ganhou forma, apoiando uma defesa de elite em seu caminho para um quarto campeonato AFC em cinco temporadas.

Padrões de calibre de campeonato

A natureza descontraída e descontraída de Kelce é fácil de ver em seu “Novas alturas“podcast, que ele coapresenta com o irmão mais velho Jason. Ele sempre desmentiu seu profissionalismo e atitude “totalmente profissional” em campo, o que provou elevar o nível de todos ao seu redor – incluindo Mahomes, cuja carreira poderia ter teria sido diferente se Kelce não estivesse ao seu lado.

Kelce conseguiu dois passes para touchdown em suas três aparições anteriores no Super Bowle resta saber se ele conseguirá aumentar a contagem na noite de domingo – ou se a namorada pop star Taylor Swift estará em Las Vegas observando.