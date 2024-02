Os Chiefs removem Kadarius Toney do relatório de lesões após comentários polêmicos: Ele jogará no Super Bowl?

Cdeveria Kadarius Toney jogar no Super Bowl para o Chefes de Kansas City depois de perder a vitória no AFC Conference Championship sobre o Corvos de Baltimore? Ele está fora do relatório de lesões agora, então pode ter um papel a desempenhar contra o São Francisco 49ers no Allegiant Stadium em Las Vegas.

RELACIONADO:

O relatório foi divulgado em 1º de fevereiro, apenas 10 dias antes do Chefes entrar em campo contra Christian McCaffrey e Brock Purdyde 49ers e ToneyO nome de não aparece mais no log, o que significa que ele está possivelmente apto para jogar.

Patrick Mahomes mostra a camisa do Super Bowl LVIII do Chiefs para o confronto dos 49ersTwitter

Ele foi descartado por lesão, possivelmente por motivos táticos, mas recorreu às redes sociais para declarar desafiadoramente que não está lesionado e que não consentiu que nenhuma informação fosse divulgada por sua equipe.

“Ain (sic) egoísta, eu coloquei tudo de mim nisso…” Toney disse em uma história do Instagram. “Não estou ferido… Eles divulgaram informações que eu (sic) aprovo e isso me tirou do personagem.”

Mesmo assim, ele não jogou na vitória contra Lamar Jacksonde Corvos mas de acordo com a NFL Network James Palmerisso porque foi pai pela primeira vez de uma menina e assim lhe foi concedida licença de paternidade, disfarçada de motivos pessoais.

Estatísticas de Toney em 2023

Ao longo de 2023, Toney marcou um touchdown e carregou 169 jardas em 27 recepções de 38 alvos. Em uma média por jogo, isso se traduz em uma taxa de touchdown de 0,06, 10,5 jardas por jogo, 1,68 recepções por jogo e 2,3 alvos por jogo, mostrando que ele não é muito favorecido por Patrick Mahomes.

Ele também não participou do jogo de corrida, percorrendo apenas 31 jardas em 11 corridas em 16 jogos da NFL, então ele é um jogador utilitário, e não um titular. Mas ele poderia ter um papel a desempenhar no Super Bowl além de apenas dar aos jogadores um breve descanso.

Arroz Rashee ainda é questionável para o jogo contra o 49ersembora ele tenha participado do treino de 1º de fevereiro, então se ele perder em Nevada então Toney poderia ser configurado para pegar mais alguns minutos e carga de trabalho.