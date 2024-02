Os fãs comparam o filho de LeBron ao de Michael Jordan enquanto a ESPN projeta que Bronny não será redigido

EUvem com o território de ser Lebron James‘filho, mas Bronny James é mais uma vez um ponto de discussão para NBA fãs. Desta vez, não é pelos melhores motivos.

ESPN publicou recentemente um rascunho simulado do próximo Draft da NBA de 2024. Nele, há não era um local de pouso para Bronny.

Por que se espera que Bronny James não seja redigido?

É claro que é necessário haver algumas nuances ao discutir este tópico específico. Bronny está no primeiro ano de basquete universitário na USC. Ele sofreu uma parada cardíaca em julho isso limitou seu tempo de prática e período de aclimatação. Sem falar que é um experiência traumatizante da qual ele teve que se recuperar mentalmente.

Com tudo isso em mente, é compreensível que ele ainda não tenha iluminado as estatísticas da USC. Isso ainda não impediu os fãs de comparando Bronny com os filhos de Michael Jordan, Jeffrey e Marcosque não conseguiram nem terminar sua carreira no basquete universitário.

Também é importante notar que Bronny não precisa se declarar para o Draft da NBA depois de sua temporada de calouro. Ele pode ficar os quatro anos na USC se quiser, embora certamente esteja sentindo alguma pressão para tentar chegar a um Escalação da NBA antes de seu pai se aposentar. Afinal, eles querem brincar pelo menos uma temporada juntos.

Veremos o que Bronny decidirá quando sua primeira temporada de basquete universitário terminar, mas faria muito sentido fique com os Trojans por pelo menos mais um ano.