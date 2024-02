Os fãs da NFL criticam os 49ers por se considerarem ‘azarões’ antes do Super Bowl LVIII

AÀ medida que a contagem regressiva para o Super Bowl LVIII se intensifica, o San Francisco 49ers escolheu uma narrativa que pegou fãs e especialistas desprevenidos.

Em postagem nas redes sociais na sexta-feira, o time se apresentou como azarão com a frase “contra todas as probabilidades” enfeitando uma montagem de destaque de seus Jogo do título NFC.

No entanto, essa mudança gerou reações rápidas e verificações de fatos por parte dos fãs da NFL.

49ers são favoritos para vencer o Super Bowl LVIII



O 49ers’ viagem para o Super Bowl tem sido nada menos que notável.

Conquistando o NFC Oeste título com um recorde de 12-5 e garantindo o primeiro lugar nos playoffs, eles superaram uma queda no meio da temporada para triunfar no Campeonato NFC jogo contra o Detroit Lions.

São Francisco está a uma semana de enfrentar o poderoso Kansas City Chiefs, que possui um impressionante Super Bowl histórico, mas o 49ers conseguiram ainda se encontrar como favoritos de 1,5 ponto.

Após a postagem da equipe nas redes sociais em Sexta-feiraos fãs rapidamente apontaram um detalhe crucial – os 49ers foram os favoritos em todos os 20 jogos nesta temporada, incluindo o próximo Super arcoeu.

As plataformas de mídia social fervilharam de reações, com fãs questionando a autenticidade da narrativa do oprimido.

Um Chefes ventilador ligado X comentou, “Quais seriam essas probabilidades exatamente? Você foi favorito em 19 dos 19 jogos nesta temporada.”

Outro fã, talvez com uma pitada de sarcasmo, elogiou o 49ers’ “bravura e resiliência diante da adversidade.”

Em meio às brincadeiras dos fãs, uma voz destacou a pré-temporada Super Bowl probabilidades, lembrando a todos que 49ers eram os favoritos para vencer 12 jogos e tinham a quarta maior probabilidade de vencer o Super Bowl.

Os apostadores esperam uma pontuação alta no Super Bowl LVIII

O Chefesabraçando seu papel de azarões de acordo com os criadores de probabilidades, são alimentados pelo quarterback Patrick Mahomes, duas vezes MVP do Super Bowl.

As linhas de aposta indicam uma correspondência acirrada, com o 49ers em -130 na linha do dinheiro contra o Chefes em +110.

O acima/menos de 47,5 pontos sugere uma expectativa de pontuação, dada a capacidade ofensiva de ambas as equipes.

Como a expectativa para Super Bowl LVIII atinge um crescendo, as narrativas contrastantes de azarões e favoritos adicionam uma camada extra de conversa para os fãs que antecedem o grande jogo.

Será que 49 a percepção do status de oprimido alimenta sua fome de vitória, ou é um movimento estratégico para mudar a narrativa?

Super Bowl LVIIIprogramado para 11 de fevereiro no Estádio Allegiant em Las Vegaspromete um confronto inesquecível.

O pontapé inicial está marcado para 18h30 horário do leste dos EUA sobre CBS.