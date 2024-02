Os fãs da WWE supostamente enviaram ameaças de morte à filha de Dwayne ‘The Rock’ Johnson

A estrela do NXT, Ava que também é filha de Dwayne ‘The Rock’ Johnson tem recebido várias ameaças de morte depois que a WWE mudou seu enredo, embora ela não tenha nada a ver com as decisões criativas do show.

Fãs da WWE enviam ameaças de morte ao gerente geral do NXT

Simone Garcia Johnson tem recebido reação significativa após a aparição surpresa de Dwayne Johnson, que mudou o enredo que estava sendo traçado com Cody Rhodes e reinados romanos.

Isso não é legal. Não faça isso. pic.twitter.com/XMMzLbCkq8 ? Notícias de luta livre (@WrestlingNewsCo) 5 de fevereiro de 2024

De acordo com Ava, sua caixa de entrada tem recebido ameaças de morte e mensagens de ódio sem parar após a aparição de seu lendário pai, algo sobre o qual ela não teve voz.

“Você pode me deixar fora disso? Estou ocupada fazendo um SHOW”, disse Ava no X, acrescentando, “ameaças de morte sobre uma situação com a qual não tenho nada a ver… bffr.”

você pode me deixar fora disso, estou ocupado fazendo um SHOW ? AVA (@avawwe_) 5 de fevereiro de 2024

Logo após Ava fazer um anúncio público sobre as ameaças de morte, ela imediatamente recebeu apoio de outros fãs notórios da WWE, como Ryan Avedisian, que também fez uma declaração.

“Nossa, Ava não merece ser tratada assim. Ava é GM do nxt e não é chefe de criação do nxt. Isso realmente mostra o quão tóxica a IWC realmente é. Os torcedores que vão longe demais com essas ameaças de morte precisam, formar um casal, estar na prisão e/ou procurar ajuda psiquiátrica. Esses fãs tóxicos precisam se acalmar, o wrestling é um show com roteiro. Ava merece coisa melhor que isso. Deixe Ava fazer seu trabalho em paz.“

ameaças de morte por causa de uma situação com a qual não tenho nada a ver… bffr ? AVA (@avawwe_) 5 de fevereiro de 2024

Outro fã também elaborou sobre o assunto “O fato de alguns de vocês em ambos os lados desse fiasco Cody/Rock estarem assediando pessoas que não têm nada a ver com isso, como a GM do NXT, Ava, é realmente nojento..”

