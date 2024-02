Os fãs de Sophie Turner se unem em sua defesa após comentários humilhantes para a mãe

Sofia Turner está recebendo uma dose séria de vergonha da mamãe por causa de uma viagem de esqui com alguns amigos – e, felizmente para ela, seus fãs a protegeram… bem, alguns deles o fazem de qualquer maneira.

Toda essa bagunça começou quando a estrela de ‘GoT’ compartilhou recentemente fotos dela no IG subindo nas encostas com o namorado, Peregrino Pearson , e seus amigos … escrevendo: “Jägerbomb alguém?” Claramente, apenas uma postagem divertida mostrando ela se divertindo e vivendo sua vida… embora os trolls tenham sentimentos muito diferentes sobre isso, e eles a informaram em massa em seus comentários.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Infelizmente para ela, houve intensa indignação por Sophie ter a audácia de aproveitar algum tempo de inatividade sem a presença de seus filhos – especialmente porque seus últimos meses foram repletos de Joe Jonas drama do divórcio.

Seus comentários estavam repletos de perguntas sobre o paradeiro das crianças – com alguns exigindo que ela deveria “ser mãe” – e embora ST supostamente tenha tentado excluir alguns desses comentários, alguns ainda foram filtrados… e outros fãs saltaram em sua defesa.

Um apoiador leal lembrou que as mulheres podiam ter uma identidade além de serem mães – e outro chamou a atenção para o duplo padrão sexista… dizendo que não houve indignação relacionada a crianças no IG de JJ.

Outros apontaram que, em uma situação de acordo de custódia, a mãe tem liberdade para sair e aproveitar a vida quando não tem os filhos – não ficar trancada longe do mundo enquanto tricota e assa biscoitos, o que os que odeiam parecem fazer. acho que era normal.

SplashNews. com

No caso de Sophie, ela recentemente chegou a um acordo amigável acordo de custódia com Joe após meses de turbulência desencadeada por seu pedido de divórcio em setembro do ano passado.