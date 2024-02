Os fãs de Taylor Swift acham que ela será a convidada surpresa de Lana Del Rey no Coachella

Taylor SwiftOs apoiadores leais de Annie acham que já descobriram uma nova teoria sobre ela – e com base nas pistas, eles podem estar no caminho certo… ou seja, uma possível visita ao Coachella.

O negócio é o seguinte… com Tay Tay anunciando seu novo álbum ontem à noite durante o Grammy – “The Tortured Poets Department” – Swifties foram acionados com especulações de que sua data de lançamento, 19 de abril, não é coincidência… especialmente considerando com quem ela subiu no palco mais tarde naquela noite durante sua vitória de Álbum do Ano.

Claro, estamos falando de Lana Del Rey … que estava entre um pequeno grupo de pessoas que se juntou ao T-Swift no final do show quando ela aceitou seu grande prêmio – mesmo que ela realmente não tivesse nada a ver com o álbum de Taylor, e até estivesse competindo com ela também.

Ainda assim, Taylor insistiu em arrastá-la até lá… sem mencionar muitos elogios – chamando Lana de uma lenda absoluta e dando-lhe flores e mais alguns em seu discurso.



É por causa dessa forte amizade que as pessoas pensam que Taylor pode subir no palco durante a apresentação de Lana atração principal no Coachella em abril – é bem conhecido neste momento, o cantor temperamental vai cuidar das tarefas de sexta à noite, incluindo um grande fim de semana 2 definido na sexta-feira. 19 de abril

Que coincidência… Acontece que esse também é o dia em que Taylor abandonará seu projeto!

Alguns estão sugerindo que Taylor aproveitará a oportunidade para fazer um grande barulho para que as pessoas ouçam – o que ela certamente poderia fazer sem o Coachella… mas algo assim quebraria totalmente a Internet, e é exatamente isso que muitos acreditam que acontecerá.

Se Taylor subir ao palco principal do Coachella… será sua primeira vez lá, já que ela nunca foi atração principal antes – e ela também não fez uma aparição especial em todos esses anos.

Pense no fato de que a programação deste ano está ficando ruim a torto e a direito por ser desanimadora … e você pode ver por que uma participação especial de Taylor é exatamente o que o Goldenvoice precisa.

Ah, e já mencionamos que ela está com essa janela de abril aberta??? Sim, ela fará uma pausa em sua turnê internacional “Eras” entre março e maio… bem a tempo para algo assim. Não estamos dizendo que ouvimos de uma forma ou de outra, mas os fãs parecem convencidos.



Se isso acontecer, como muitos suspeitam, pode ser um dos maiores momentos de Taylor Swift em muito tempo, e isso diz algo, considerando os anos que ela teve.