Os fãs gritam ‘bulls ** t’ Liv Morgan enquanto elimina Tiffany Stratton na Câmara de Eliminação Feminina de 2024

Liv Morgan mostrou seu talento mais uma vez em sua quinta aparição na Câmara Eliminatória, apesar de não ter saído vitoriosa. Durante a intensa partida realizada em Perth, Austrália, Morgan conseguiu garantir duas eliminações notáveis, incluindo uma que provocou gritos de “bulls ** t” do público.

A Elimination Chamber Match Feminina de 2024 contou com uma lista estelar de competidoras, incluindo Becky Lynch, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton, Bianca Belair e Naomi. Foi aclamada como uma das maiores partidas da Câmara Eliminatória Feminina até o momento, cativando a enorme multidão presente.

Strattonem particular, destacou-se pelo seu desempenho notável, marcando a primeira eliminação contra Noemi e conquistando imenso apoio do público. No entanto, os fãs expressaram sua frustração quando Morgan eliminou-a, levando a gritos de desaprovação.

Apesar da reação, Morgan continuou a impressionar, nocauteando Belair antes de ser eliminada por Lynch, que saiu vitoriosa.

Com Lynch preparada para competir pelo Campeonato Mundial Feminino na WrestleMania 40, o futuro para Morgan, Belair e Stratton permanece incerto.

Espera-se que as consequências da Elimination Chamber Match Feminina de 2024 se revelem nos próximos episódios de RAW e SmackDown.

Satisfeito com o retorno da WWE

Liv Morgan compartilhou seus sentimentos sobre seu retorno à WWE durante uma entrevista à TNT Sports, destacando a importância de ser a 30ª participante no 2024 Women’s Royal Rumble Match.

Ela expressou sua esperança de vencer a partida de 30 mulheres no próximo ano, ressaltando sua determinação e aspirações dentro da WWE.

“Isso me fez sentir muito especial porque o número 30 é um lugar muito cobiçado”, Morgan observado.

“Essa é a grande surpresa. É como a âncora da partida, e assim é para um velhinho Liv Morganeu apreciei isso.

“Fiquei feliz por ter conseguido cumprir esse cronograma para me recuperar a tempo de participar do Rumble. Sabe, no ano passado entrei em segundo e permaneci até o fim com Rhea Ripley e este ano entrei no número 30 e eu durou até o fim com Bayley. Então espero que o próximo ano seja o meu ano.