Os incríveis salários dos mascotes nos Estados Unidos, descobertos: O top ganha mais de meio milhão de dólares!

EUem qualquer país, e ainda mais no Estados Unidos, toda criança sonha em se tornar uma grande estrela do esporte. Contudo, depois de descobrirem esta informação, muitos poderão querer repensar o seu futuro.

De acordo com The Grueling Truth, os mascotes das ligas principais do País norte-americano estão ganhando um salário médio de $ 65.000 por ano.

Para se ter uma ideia, o salário é muito superior ao que ganha um professor (R$ 57,6 mil), um policial (R$ 63,6 mil), um bombeiro (R$ 65,8 mil) ou um jornalista (R$ 56,7 mil). Pode parecer exagerado e exorbitante. Mas esses mascotes, além de possuírem aptidões e habilidades físicas altíssimas, fazem parte do patrimônio das franquias. Muitos deles tornaram-se símbolos e seu valor para os fãs é incalculável.

O Nuggets de Denveratuais campeões da NBA, têm em suas fileiras Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon… e Rocky, o Leão da Montanha. O mascote do Nuggets é o mais bem pago dos Estados Unidos, com um salário de US$ 625 mil por ano! São US$ 52.000 por mês.

Dos seis mascotes mais bem pagos entre todas as principais ligas americanas, o NBA é de longe a mais bem paga. Rocky é o mais bem pago, no entanto, os US$ 600 mil ganhos por Harry The Hawk com o Atlanta Hawksnão fica muito atrás.

Atualmente, o salário mínimo estabelecido pela NBA, que normalmente se aplica a jogadores ‘novatos’, é de pouco mais de US$ 900 mil por ano. Portanto, Rocky não está tão longe do que ganha um novato em sua equipe.

Rocky, ‘O Leão da Montanha’ (Denver Nuggets/NBA): US$ 625.000 Harry, ‘O Falcão’ (Atlanta Hawks/NBA): US$ 600.000 Benny, ‘The Bull’ (Chicago Bulls/NBA): US$ 400.000 Wally, ‘O Monstro Verde’ (Boston Red Sox/MLB): US$ 250.000 Vá, ‘O Gorila’ (Phoenix Suns/NBA): US$ 200.000

Um intruso entre os 5 primeiros

Entre os cinco mascotes que mais ganham dinheiro nos Estados Unidos, há um ‘intruso’ que não pertence à NBA. Ele é Wally, o Monstro Verde. Ele representa o Boston Red Sox da MLB e ganha um salário de $ 250.000.

Wally é de longe o mascote mais valioso da MLB e seu salário, em relação ao dos demais times, é exorbitante. Principalmente quando comparado com quem ganha menos. Esses são os mascotes do Seattle Mariners, Toronto Blue Jays e Oakland Athleticstodos ganhando um salário de US$ 65.000 por ano.

A NFL, agora que está na moda poucos dias antes da final do Super Bowl, ainda não pegou a febre do mascote. Turbulento, quem representa o Dallas Cowboys, é o mais bem pago, mas seu salário é de apenas US$ 65.000. Em outras palavras, o mascote da MLB mais mal pago ganha mais do que o mascote da NFL mais bem pago.