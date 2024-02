Os irmãos Foligno se comparam aos Kelces: Nossas esposas são mais gostosas

Achefe do Blackhawks de Chicago jogo contra Minnesota Selvagem, Marcus e Nick Foligno rejeitou a ideia de lançar um podcast juntos, ao contrário do irmãos Kelce‘ empreendimento de sucesso. Paulo BissonnetteA pergunta de sobre um podcast em potencial, semelhante ao “New Heights” dos irmãos Kelce, gerou conversa.

Marcus revelou que Nick já havia levantado a ideia anteriormente. No entanto, Nick, brincando, sugeriu que eles não eram tão cativantes quanto os irmãos Kelce, especialmente porque Travis Kelce está romanticamente ligado a Taylor Swiftadicionando humor à troca.

A equipe do estúdio respondeu com risadas e Bissonnette comentou sobre o Irmãos Foligno‘ habilidade em evitar problemas com suas brincadeiras. Semelhante aos irmãos Kelce, a dupla Foligno gosta de provocar uns aos outros de maneira despreocupada.

“A menos que [we’re] namorar Taylor Swift e nossas esposas são mais gostosas”, Nick Foligno brincou na TNT.

Selvagem venceu os Blackhawks

O jogo foi agitado para os dois irmãos, com Marcus brigando com Jared Tinordi, dos Blackhawks e mais tarde garantindo o gol da vitória para o Wild no terceiro período.

Enquanto isso, Nick contribuiu para o placar com um gol de empate no segundo tempo. Apesar da rivalidade no gelo durante o jogo, os irmãos Foligno mostraram sua camaradagem e compartilharam o senso de humor fora do gelo, proporcionando uma entrevista divertida e uma noite de jogo memorável.

“[Marcus] fez a diferença esta noite, obviamente com a luta”, disse o técnico John Hynes após o jogo.

“Mas pensei que ele trouxe energia, jogou com sua identidade. Nós o trocamos em algumas linhas diferentes mais tarde no jogo.

“Ele é um membro realmente valioso da equipe [and] não só na forma como joga, mas como você disse, ele entende para onde o time está indo, onde pode precisar de impulso, e está disposto a fazer coisas que são difíceis de fazer, e é um cara inspirador.

“Ele é uma voz na sala. Ele diz as coisas certas. É por isso que ele é um capitão assistente. Ele é um verdadeiro colante. Quando você olha para a dinâmica de uma equipe, ele é certamente um líder.”