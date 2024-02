Os odiadores de Taylor Swift disseram para “ter uma vida de merda” por Adele em uma demonstração épica de apoio aos Chiefs durante o show

Etodo mundo está falando sobre o Super Bowl. Até o cantor britânico Adele que, de uma forma épica e um pouco inesperada, revelou que ela é torcendo pelos chefes antes do tão aguardado confronto de domingo.

Durante seu show de sábado à noite no Cesar’s em Las Vegas, a cantora de ‘Set Fire to the Rain’ disse que já era o suficiente e decidiu enviar um poderosa mensagem de apoio à sua amiga Taylor Swift e aos Chiefs.

A forte mensagem de Adele para quem odeia Taylor Swift antes do Super Bowl

Adele, que é amiga de Taylor, pareceu completamente perplexa com todas aquelas pessoas que apoiam o 49ers só por causa do recente envolvimento de Swift com Travis Kelce e os chefes.

“Acho que quero que os Chiefs ganhem só porque Taylor Swift vai atrás deles, e todos vocês reclamando de Taylor estar no jogo, vão para a vida!”

O britânico não parou por aí, dizendo isso Swift “realmente conseguiu [the NFL and the Super Bowl] um pouco mais agradável de assistir!”

E parece que ela não está errada. A audiência do jogo de domingo deverá quebrar todos os recordes anteriores do Super Bowl.

Swift, que está atualmente na Ásia para sua Eras Tour, deverá fazer uma aparição no Estádio Allegiant para apoiar o namorado e O tight end do Chiefs, Travis Kelce.