Os pais de Courtney Clenney dizem que ela usou calúnia racial para afastar o namorado

Modelo OnlyFans Courtney Clenney lançou uma calúnia racial contra o namorado no meio de uma discussão… e seus pais dizem que ela fez isso para conseguir o namorado já falecido Christian Obumseli deixar.

Conversamos com os pais de Courtney, Débora dar Kim Clenneypara um novo ‘TMZ Investigates’ que vai ao ar na segunda-feira às 21h ET / 8 Central na FOX … quando surgiu a questão de uma calúnia que Courtney usou durante uma discussão com Christian.