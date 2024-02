Os poucos analistas da NFL que previram corretamente o Super Bowl LVIII: ‘Respeite onde é devido’

ÓNo domingo, 11 de fevereiro, o Chefes de Kansas City assumirá o São Francisco 49ers no Super Bowl LVIII. As duas equipes dificilmente eram ‘azarões’ antes do início da temporada de 2023 da NFL, mas poucos membros da mídia previram que ambos jogariam pelo troféu Lombardi. Vamos dar uma olhada nos analistas que acertaram e dar-lhes “suas flores”.

Embora uma revanche do Super Bowl LIV (de 2020) estivesse longe de ser uma exceção, a maioria dos analistas da NFL viu times como o Cincinnati Bengals, Dallas CowboysPhiladelphia Eagles e Buffalo Bills reservando ingresso para o Las Vegas jogo.

Super Bowl LVIII: os analistas que acertaram

A seguir estão membros da mídia e até mesmo um meio de comunicação que usou uma combinação de IA e previsões humanas para prever corretamente o Super Bowl para 2024.

‘Vidente do Super Bowl’ Peter Schrager acerta… de novo

Peter Schrager, da NFL Network, previu corretamente os últimos quatro vencedores do Super Bowl. Em 7 de setembro de 2023, pouco antes da primeira semana da temporada regular, ele previu que os 49ers venceriam o Super Bowl (34-28) para vencer o Super Bowl LVIII no ‘Good Morning Football’.

Naturalmente, Schrager acertou em 2020, prevendo o Chefes levantaria o troféu Lombardi em Miami no Super Bowl LIV. Desta vez, ele estenderia sua sequência impressionante para 5 vencedores corretos do SB se os 49ers vencessem os Chiefs.

Chris Simms da ‘NFL on NBC’ previu uma vitória do 49ers

Se você está procurando outro motivo para apostar no 49ers, ex-QB da NFL e analista da NBC Chris Simms também previu corretamente o confronto do SB LVIII e venceu o San Francisco.

No podcast ‘Chris Simms Unbuttoned’, a emissora NFL on NBC explicou sua previsão inicial em setembro. “Meu amigo Kyle Shanahan terá seu primeiro Super Bowl como treinador principal. Acho que este é o ano, sim. As estrelas estão se alinhando para eles. Acho que eles estão mais equipados para lidar com nenhum Nick Bosa aqui no início da temporada” , ele disse.

Apesar de ver os 49ers como vencedores, ele explicou que ainda era difícil apostar contra Cidade de Kansas: “De qualquer forma, foi um exercício difícil. Nunca é fácil escolher os Chiefs para perder alguma coisa. Os 49ers são extremamente talentosos, é Shanahan, Brock Purdy, a crença da organização. Vou conseguir atrás dele e escolha os 49ers para ganhar o Super Bowl.”

Apenas um analista da Fox Sports previu Chiefs vs 49ers

No início de setembro, a Fox Sports reuniu previsões de seus principais analistas para prever o Super Bowl LVIII. Apenas um acertou: escritor de futebol universitário Laken Litman.

Ao contrário de Peter Schrager e Chris Simms, Litman fez o Kansas City Chiefs derrotar o San Francisco 49ers no Super Bowl de Las Vegas. Na verdade, ela manteve a mesma escolha em uma nova enquete de fevereiro entre os redatores do veículo.

Menção notável à ESPN : No início de setembro de 2023, 4 de seus 10 especialistas previram corretamente o confronto Niners x Chiefs no Super Bowl LVIII.

‘Clutchpoints’ usaram IA e inteligência humana para escolher SBLVIII

O único meio de comunicação convencional a fazer uma escolha consensual e correta do SB LVIII foi Pontos de embreagem. O veículo centrado em esportes usou uma combinação de IA e inteligência humana para escolher corretamente os 49ers e Chiefs que se enfrentariam no Super Bowl deste ano.

Embora o uso do ‘Bard’, a ferramenta de inteligência artificial do Google, lhes tenha dado a Notas de búfalo vs. Filadélfia Eagles; o canal deu um passo adiante e aperfeiçoou o resultado com previsões de especialistas humanos para prever corretamente Chiefs versus 49ers.