Os principais jogadores do Chiefs expressam frustração com as reformas prometidas nas instalações

Tele Chefes de Kansas City têm dominado o cenário da NFL, mas seu Super Bowl LVIII heróis destacaram três áreas principais para melhoria. Apesar de seu sucesso recente, a equipe recebeu pontuações baixas nas instalações da franquia, na equipe de treinamento e na propriedade na segunda pesquisa anual de boletins de jogadores encomendada pela NFLPA. Enquanto treinador principal Andy Reid recebeu uma classificação A+ dos jogadores, o boletim geral dos Chiefs foi o segundo pior da NFL.

Os jogadores expressaram sua frustração com as instalações, a equipe de treinamento e a propriedade do time, dando-lhes notas baixas. O vestiário, a equipe de treinamento e o nutricionista/nutricionista receberam nota F, enquanto o proprietário Clark Hunt recebeu nota F-.

O tratamento das instalações foi classificado como D+, e tanto a sala de treinamento quanto as viagens da equipe receberam nota D. Os jogadores ficaram desapontados porque as reformas prometidas não se concretizaram após a vitória no Super Bowl, exceto pela adição de cadeiras.

Olhando para o futuro, mudanças são esperadas em Kansas City, já que a equipe pretende atender às preocupações dos jogadores sobre as instalações e reforçar o elenco para sua busca por uma tripla histórica na NFL. Os relatórios sugerem que os Chiefs permitiram o cornerback L’Jarius Sneed para buscar uma troca, mas também há especulações sobre o uso da marca de franquia nele. Além disso, eles lançaram recentemente o wide receiver Márquez Valdés-Scantling para liberar espaço na tampa.

Eles precisam escolher um receptor amplo

Em termos de melhorias no elenco, fala-se em usar a escolha nº 32 do primeiro turno em um wide receiver para aprimorar o quarterback Patrick Mahomes‘opções ofensivas. O próprio Mahomes expressou entusiasmo com o potencial de conseguir um triplo, enfatizando o compromisso do time em jogar o seu melhor futebol.

“Isto [would be] lendário”, disse Mahomes. “Ninguém nunca fez isso e sabíamos que é lendário vencer consecutivamente. Temos que continuar a jogar o nosso melhor futebol. Comemoraremos nas próximas semanas e depois voltaremos ao trabalho.”

A entressafra promete ser um período de mudanças significativas para os Chiefs, à medida que abordam as áreas destacadas por seus jogadores e se esforçam para manter sua vantagem competitiva na NFL.