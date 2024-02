Os tênis vencedores do campeonato de Michael Jordan foram vendidos em leilão: qual foi o lance vencedor?

Michael Jordan ainda é o Rei Midas que transforma tudo que toca (ou veste) em ouro. Apesar de aposentado há mais de 20 anos, todas as peças de roupa que usou ao longo de sua notável carreira alcançaram grandes números em leilões. Mas este último é um recorde.

A coleção Michael Jordan Dynasty foi vendida por incríveis US$ 8 milhões

O “Coleção Dinastia“é um conjunto completo de tênis que Jordan usou durante os jogos em que conquistou alguns de seus seis anéis e seis títulos como MVP das Finais. O lote atingiu a cifra de 8.032.800 dólares, um recorde em termos de calçado leiloado segundo a casa de leilões Sotheby`s.

Na verdade, “A Coleção Dinastia” perde apenas para a camisa que usou no primeiro jogo das finais de 1998 em valor adquirido em leilão: US$ 10,1 milhões. Um par de tênis que ele usou no segundo jogo do Finais de 1998 arrecadaram US$ 2,2 milhõeso valor mais alto já pago por um par de tênis.

O lote incluía Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) e Air Jordan XIV (1998). Um dos motivos pelos quais a coleção foi vendida por colossais US$ 8 milhões foi porque os Air Jordan VI, VIII, XI e XII são autografados por O próprio Jordão.