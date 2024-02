Os ‘Três Grandes’ que não existiam: Chris Paul revela por que nunca se juntou a LeBron James em Miami

Tele NBA paisagem em 2010 foi perturbada pela formação do “Três Grandes“em baixo Miami, Flórida. Naquele verão, o Aquecer surpreendeu o mundo dos esportes ao assinar Lebron James e Chris Bosh como agentes livres. Fazendo parceria com Todas as estrelas guarda Dwyane Wadeesse trio fez o Finais da NBA todos os anos entre 2011 e 2014 e ganhou dois títulos da NBA antes de James decidir retornar ao Cavaliers de Cleveland.

Mas em um novo episódio de WadeNo podcast de, o tricampeão da NBA conversou com Chris Paulo – e os dois All-Stars relembraram uma época em que ambos poderiam ter jogado Miamijunto.

Wade não desistiria de seu número de camisa

Entrando no verão de 2011, PauloO futuro da NBA estava no ar. Dele Vespas havia perdido os playoffs no ano anterior e foi eliminado na primeira rodada dos playoffs de 2011 – e Nova Orleans‘, convencido de que o armador sairia como agente livre, procurou trocá-lo naquela entressafra.

“Estávamos conversando sobre minha vinda para Miami”, disse Paul em “O porquê com Dwyane Wade“. Estávamos conversando sobre quem teria a bola nas mãos, como isso funcionaria.”

A possibilidade de um “Quatro Grandes“em Miami quase se tornou realidade… o irmão de Paul CJ. não perguntou se Paul mudaria o número de sua camisa.

“Conversamos sobre tudo isso, quem vai ficar com a bola, como vamos todos jogar juntos… Já descobrimos tudo isso”, disse Wade. “E então alguém disse ‘Bem, quem vai usar o número três?’ Silêncio. Bagunçou todo o comércio.”

Wade e Paul usavam o mesmo número de camisa, 3. E nenhum deles parecia disposto na época a abrir mão desse número. Isso significava que os Hornets eventualmente negociaram Paul para o moribundo Los Angeles Clippersonde se juntou a Blake Griffin e DeAndre Jordan para inaugurar a equipe “Cidade de Lob“era – que terminou sem uma aparição nas finais da NBA.

Paul ainda acha que vai ganhar um título

Paul se tornou um tanto famoso por nunca ter vencido um campeonato da NBA, apesar de sua longa carreira e Hall da Fama credenciais. No entanto, o jogador de 38 anos ainda acredita que a sua hora chegará “absolutamente”, mesmo depois de quase duas décadas de espera.

Paul’s Guerreiros do Golden State não parecem estar em posição este ano para vencer as finais da NBA, três anos depois de Paul ter disputado a série do campeonato com o Fênix Sóis. O “Aponte Deus“teve que se adaptar a um papel de banco nesta temporada pela primeira vez, à medida que sua carreira na NBA começa a desacelerar, mas isso não afetou sua determinação de encerrar sua carreira no Hall da Fama como vencedor.