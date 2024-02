Outro relatório sobre as demandas de Caleb Williams vem à tona: Será que uma queda no dia do recrutamento pode estar nos planos?

EUn menos de dois meses, Calebe Williams ouvirá seu nome ser chamado no Draft de 2024 da NFL em Detroit. Mas qual time irá selecionar o prospecto quarterback de primeira linha? Bem, ninguém tem certeza.

O Ursos de Chicago detém a escolha geral nº 1 no draft, e muitos esperam que a sofrida franquia selecione Willians com aquela escolha principal… mas Chicago ainda não passou do titular titular Justin Campos e poderia ser tentado a continuar a acumular activos a partir de uma posição de poder. Também pode haver outras preocupações sobre o temperamento e a personalidade de Williams, impedindo Chicago – ou quem quer que seja a primeira seleção geral – de puxar o gatilho na primeira. Troféu Heisman ganhador.

Williams atrás de uma participação acionária?

Um relatório em O Atlético na quarta-feira afirma que Carlos Williams, Calebepai, tem perguntado NFL agentes sobre se existem “brechas” para contornar contratos de novato mais baratos, uma vez que o USC quarterback entra oficialmente na liga. Ele também teria perguntado se seria possível para Caleb receber uma participação acionária na equipe que o recrutou – um fracasso nas negociações, já que jogadores que possuem uma parte do time em que jogam são proibidos pelas regras da NFL.

Carl Williams deixou claro que não é fã do processo de draft. Ele criticou a liga por permitir “ao pior time possível, à pior organização da liga” o direito de escolher o primeiro lugar geral, a menos que essa escolha tenha sido negociada, como é o caso este ano – o Carolina Panteras teriam possuído a primeira escolha se não a tivessem negociado com o Ursos ano passado.

Carl sabe que seu filho Caleb é um caso único – nenhum jogador na história da NFL jamais entrou no draft tendo arrecadado tanto dinheiro que ele tem, e isso faz com que os times questionem quanto poder eles querem que a comitiva da Williams tenha em abril. 25.

Williams quer maximizar sua oportunidade na NFL

Existem quase 1.700 jogadores em todas as 32 escalações da NFL. Isso parece muito, mas comparado com a população em geral do Estados Unidos, é uma quantidade muito pequena de pessoas que se tornam atletas bons o suficiente para entrar na liga esportiva mais popular do país. Portanto, pode ser difícil culpar um jogador – especialmente um quarterback jovem e altamente elogiado como Williams – por aproveitar ao máximo sua chance de jogar na NFL.

Uma franquia como os Bears, ou o Comandantes de Washingtonou o Falcões de Atlanta, perseguirá Williams com um objetivo claro em mente: vencer jogos com ele atrás do centro. Williams já tem acordos de patrocínio e conseguirá mais nos estágios iniciais de sua carreira na NFL – o relatório do The Athletic afirmou que Williams já ganhou US$ 10 milhões com seu nome, imagem e imagem enquanto jogava pela USC.

Uma equipe disposta a se comprometer com Williams graças ao seu prodigioso jogo provavelmente não se importará com a “bagagem” – tal é a natureza de décadas de derrotas que Bears e Comandantes os fãs em particular tiveram que testemunhar.