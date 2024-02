Ozzy Osbourne se irrita com Kanye West por usar uma amostra de sua performance ao vivo de ‘War Pig’

Kanye West as ações contra a comunidade judaica serão quase impossíveis de esquecer, ele é persona non-grata para quase todos na indústria do entretenimento que simpatizam com a comunidade judaica. Uma dessas lendas da indústria do entretenimento é o vocalista do Black Sabath, Ozzy Osbourne. Ele acessou o Twitter para reclamar que Kanye West pediu para usar uma amostra de um de seus shows ao vivo e Osbourne recusou. West não ouviu e usou a amostra mesmo assim. Ozzy não demorou muito para reclamar do ocorrido. Kanye não respeitou os desejos desta lenda do rock e pode ter que pagar as consequências. Embora suspeitemos que Kanye não se importa com uma batalha legal com Ozzy Osbourne e paga uma sanção pelo que fez.

Ozzy não quer nada com Kanye

Ozzy Osbourne é uma das estrelas do rock OG que existe, ele também é uma das figuras mais queridas da indústria musical. Aos 75 anos, Osbourne tem uma boa ideia do que o povo judeu sofreu no Holocausto. Portanto, ouvir as declarações de Kanye West contra a comunidade judaica deve fazer seu sangue ferver. Aqui está o que ele escreveu no X: “Kanye West pediu permissão para experimentar uma seção de uma performance ao vivo de ‘War Pig’ de 1983 no Festival dos EUA sem vocais e teve permissão recusada porque ele é um anti-semita. Ele causou uma dor de cabeça incalculável a muitos , ele foi em frente e usou a amostra de qualquer maneira na festa de audição do álbum ontem à noite. Não quero nenhuma associação com esse homem.

Ainda não se sabe se Ozzy Osbourne irá tomar medidas legais contra Kanye West pelo que ele fez, mas é altamente possível que isso aconteça. Ozzy foi absolutamente claro quando disse que não queria ser associado a uma figura tão polêmica na indústria do entretenimento. Nas últimas semanas, o rapper foi flagrado desfilando a própria esposa com o mínimo de roupa possível. Ainda não se sabe se Censores Bianca está aceitando se deixar ver vestida assim contra sua vontade ou não. Embora você não encontre muitas mulheres que concordem voluntariamente em fazer isso. Nem mesmo para o marido famoso.