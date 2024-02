Pagamento de benefícios SNAP da Flórida: Quem receberá o pagamento de fevereiro de 2024 esta semana?

FOTOo Programa de Assistência Nutricional Suplementarfornece assistência nutricional a indivíduos elegíveis e famílias necessitadas mensalmente. Quais são os detalhes mais importantes para o mês de fevereiro? FOTO pagamento?

Na Flórida, FOTO os benefícios são administrados pelo Departamento de Crianças e Famílias da Flórida (DCF) e o valor dos FOTO os benefícios que uma família recebe dependem de vários fatores, como renda, tamanho da família e despesas.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Na Flórida, as famílias podem solicitar FOTO benefícios on-line através do site DCF ACCESS Florida ou visitando um escritório local do DCF.

Depois de aprovado, os beneficiários recebem um cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT), que funciona como um cartão de débito e pode ser usado para comprar alimentos qualificados em varejistas autorizados.

O que pode ser comprado com SNAP?

Os alimentos incluem frutas e vegetais, carnes, aves e peixes, laticínios como leite, queijo e iogurte, pães e cereais, arroz, massas e grãos, salgadinhos, bebidas não alcoólicas, bem como sementes e plantas que produzem alimentos para a família consumir.

No entanto, FOTO os benefícios não podem ser usados ​​para comprar álcool e produtos de tabaco, vitaminas, suplementos e medicamentos, alimentos quentes prontos para consumo imediato ou itens não alimentares, como suprimentos domésticos e itens de higiene pessoal.

Quando são as datas de fevereiro?

Cronograma de pagamento SNAP para Flórida em fevereiro de 2024: