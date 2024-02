Pagamento do Super Bowl 2024: Quanto os jogadores ganharão por participar do Super Bowl?

TO Super Bowl, um evento de destaque nos esportes americanos, não apenas cativa o público, mas também apresenta oportunidades financeiras significativas para diversas partes interessadas, incluindo a NFL, emissoras, patrocinadores e jogadores. Embora os ganhos exatos dos jogadores que participam do Super Bowl de 2024 permaneçam não divulgados, os dados históricos esclarecem os pagamentos substanciais que os jogadores podem esperar.

Nos anos anteriores, as equipes vencedoras receberam bônus consideráveis, com jogadores do Chefes de Kansas City e Rams de Los Angeles recebendo US$ 157.000 e US$ 150.000, respectivamente, nas últimas temporadas. Isto reflete a natureza lucrativa do evento, onde o sucesso em campo se traduz em recompensas financeiras substanciais para os atletas.

Quanto ganham os jogadores que perdem o Super Bowl?

No Super Bowl, cada jogador, independentemente do resultado do jogo, recebe uma recompensa financeira substancial. Por exemplo, jogadores do Filadélfia Eagles receberam US$ 82.000 cada no ano anterior, enquanto aqueles do Cincinnati Bengals ganhou US$ 75.000 em 2021, metade da recompensa da equipe vencedora. O Chefes de Kansas City recebeu $ 65.000 no ano anterior.

No entanto, é crucial observar que esses bônus não são uniformes para todos os jogadores do time. Os jogadores ativos no dia do jogo, que participaram pelo menos nos três jogos anteriores, recebem o bônus integral. Pelo contrário, os jogadores inactivos, quer estejam no plantel de treino ou na lista de lesionados, recebem apenas metade do pagamento.

Os critérios de elegibilidade para bônus incluem jogadores que estejam na lista ativa ou inativa durante o Super Bowl e tenham no mínimo oito jogos anteriores (temporada regular ou playoffs) na lista.

Isso inclui jogadores veteranos que sofreram lesões durante a temporada regular e foram posteriormente removidos da lista de ativos ou inativos. A condição é que eles ainda estejam sob contrato quando o Super Bowl acontecer.