Pai de Kelvin Kiptum pede investigação sobre sua morte

ÓNa segunda-feira, o pai do recordista mundial da maratona Kelvin Kiptum apelou ao governo queniano para investigar as circunstâncias do morte de seu filho após a sua morte num acidente de viação no oeste do Quénia, no domingo.

“Houve algumas pessoas que vieram há poucos dias procurar o Kiptum, mas se recusaram a se identificar. Pedi que me apresentassem alguma identificação, mas eles optaram por ir embora”, disse o pai do atleta. Sansão Cheruiyot, disse em declarações recolhidas pela mídia local.

Kipchoge bate seu próprio recorde mundial da maratona em Berlim

“Kiptum era meu único filho. Ele me deixou, sua mãe e seus filhos (…) estou profundamente triste.”

Ele observou que seu filho lhe garantiu na última vez que conversaram que ele estava se sentindo bem e pronto para quebrar o recorde da maratona novamente, indo menos de duas horas.

“Ele me disse que alguém viria nos ajudar a construir uma casa. Ele disse que seu corpo agora estava em forma e que ele poderia correr por 1h59”, revelou seu pai.

O pai de Kiptum acrescentou que soube do infortúnio pela televisão.

“Recebi a notícia da morte do meu filho enquanto assistia ao noticiário. Fui ao local do acidente, mas a Polícia levou o corpo para Eldoret”, disse. Cheruiyot lembrado.

O governador do condado queniano de Uasin Gishu (onde ocorreu o incidente), Jonathan Biéaderiu ao apelo do pai do atleta.

“Estamos profundamente tristes com a perda de Kiptum e apelamos à Polícia para agilizar as investigações para que possamos descobrir o que causou o acidente”, disse. Bii disse aos repórteres.

O corpo do atleta foi transferido do necrotério do Hospital do Autódromo, onde dezenas de atletas e conhecidos vieram se despedir do amigo, do amigo Hospital Eldoret.

A morte de Kiptum causou comoção no Quênia

A morte de Kiptumde 24 anos, causou um enorme choque no Quénia, que reagiu com inúmeras homenagens à sua morte.

O jovem atleta faleceu junto com seu treinador, Gervais Hakimana, num acidente de viação ocorrido ontem à noite, por volta das 23 horas, na estrada que liga Eldoret a Kaptagat, no oeste do Quénia, num carro conduzido pelo próprio atleta. Segundo as autoridades, havia um terceiro ocupante do veículo que sobreviveu e foi levado ao hospital.

O acidente também desencadeou uma onda de condolências a nível internacional elogiando a figura de Kiptum, que o elogiou por ser o principal candidato a passar menos de duas horas na mítica corrida.

Ele alcançou a fama mundial no último dia 8 de outubro, quando o queniano marcou o tempo de 2h00min35seg e reduziu claramente o recorde anterior de seu compatriota. Eliud Kipchoge com 2.01:09.