Pai de Patrick Mahomes preso novamente por DUI

Patrick Mahomes Sr.pai do quarterback do Kansas City Chiefs Patrick Mahomes IIse viu em apuros legais mais uma vez ao ser preso por dirigir alcoolizado (DUI) no Texas, marcando seu terceiro delito ou mais.

O homem de 53 anos foi levado sob custódia na noite de sábado, conforme relatado pelo TMZ, com fiança prevista para ser definida posteriormente. Este incidente não é a primeira vez Mahomes Sr. enfrentou acusações de DUI.

Pat Mahomes Sr. comemora vitória com charuto dedicatório a Lamar Jackson

Ele foi preso anteriormente em 2019 por DUI, resultando em uma sentença de 40 dias de prisão. Porém, ele cumpriu essa pena nos finais de semana, respeitando as condições de sua punição.

O momento desta última prisão não poderia ser mais precário, visto que seu filho está prestes a competir no Super Bowl contra o São Francisco 49ers. O mais novo Mahomesuma estrela em ascensão na NFL, está prestes a liderar seu time em um dos eventos esportivos mais importantes do ano.

Compartilhando uma suíte com Taylor Swift

Mahomes Sr. tem estado sob os holofotes recentemente por razões que vão além das proezas futebolísticas de seu filho. Há apenas algumas semanas, ele ganhou as manchetes por brincar dizendo que não se sentaria ao lado de Taylor Swift no jogo do Campeonato da Conferência AFC.

“Espero que não”, ele brincou com Evan Roberts, da WFAN Sports Radio, quando questionado se dividiria um terno com Swift.

“Não, acho que não. Travis normalmente tem suas próprias coisas e Patrick tem seus próprios negócios também.”

“E imagino que se Taylor quer sua própria suíte, ela tem dinheiro suficiente para conseguir a que ela quiser.”

Agora, com seus problemas legais, ainda não se sabe se ele poderá comparecer ao Super Bowl para apoiar seu filho no dia 11 de fevereiro.

Super Bowl LVIII entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers começa às 17h30 Central de domingo no Allegiant Stadium em Las Vegas.