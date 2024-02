Pai de Selena Quintanilla lança nova série documental com a assassina Yolanda Saldivar

Selena Quintanillaé assassino, Yolanda Saldívarestá contando seu lado da história atrás das grades em uma nova série de documentos, mas quase 3 décadas depois … ainda é um tapa na cara da família do falecido ícone.

pai da selena Abraham Quintanillaestá transmitindo “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them” do Oxygen para o TMZ … deixando claro que ele e o resto da família de Selena não estão envolvidos ou apoiam o projeto de qualquer forma ou forma.

Ele nos diz, em particular, que não quer absolutamente nada com a própria Yolanda… porque tudo o que ela diz não passa de mentiras, e ninguém vai acreditar no que ela tem a dizer de qualquer maneira.

Na verdade, Abraham se pergunta o que mais ela tem a dizer que ainda não disse… reiterando que todo mundo sabe que não há verdade em nada que sai de sua boca.



nos estúdios TMZ

No documento de duas partes, Yolanda narrará sua versão dos eventos que levaram ao assassinato de Selena. Ela discutirá seu relacionamento profissional e pessoal com a cantora, e até mesmo seus familiares se envolverão com documentos e gravações inéditas que aludem a que há mais em toda a situação do que aparenta.

“Eu conhecia os segredos dela”, acrescenta Saldívar no trailer. “E acho que as pessoas merecem saber a verdade.” A primeira parte da série documental será lançada em 17 de fevereiro e a segunda parte no dia seguinte.

Saldívar atirou mortalmente em Selena em 1995, depois que a estrela de Tejano descobriu que Saldívar estava desviando fundos de sua boutique de roupas.