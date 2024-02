Paige Spiranac agita as coisas no podcast ‘Fore Play’, desafia os apresentadores e permanece provocativa

Paige Spiranac, a conhecida jogadora de golfe e influenciadora, participou recentemente como convidada do popular semanário podcast “Fore Play”, onde são discutidos diversos temas relacionados ao mundo do golfe e fofocas profissionais.

Em um trecho compartilhado na conta do Instagram de Paige, a conversa fica intrigante quando ela questiona os anfitriões, Trent e Riggs, sobre se eles são os pioneiros no campo. Embora afirmem que o são, reconhecem que mantiveram o foco nos últimos 7 a 6 anos, o que desencadeia uma resposta contundente de Spiranac:

“Você está saindo com Tiger e eu ainda estou com os peitos de fora.”

Spiranac mantém sua autenticidade e estilo provocativo com sua resposta que faz Trento rir como Riggs fica sério e diz: “Mesma merda.”

Paige recentemente colaborou e compartilhou o campo de golfe com Bryson DeChambeau, um jogador de golfe profissional com oito Tour PGA vitórias, incluindo uma importante, o Aberto dos Estados Unidos de 2020. Rumores de um possível relacionamento entre os dois deram um toque extra de interesse.

Em outro momento notável, DeChambeau atuou como caddie de Paige, mostrando seu apoio enquanto ela tentava melhorar seu jogo.

Paige Spiranac continua a ser mestre em atrair a atenção dos seus fãs, destacando-se na sua progressão dentro e fora do golfe. Sua presença no podcast e suas conexões com figuras proeminentes do golfe ressaltam sua influência na indústria.