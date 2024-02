Pantless Bianca Censori rouba os holofotes na Milan Fashion Week 2024 ao lado de Kanye West

Censores Bianca chamou a atenção na Milan Fashion Week 2024, abraçando a tendência sem calças em um ousado body de couro preto combinado com botas rosa enquanto acompanhava o marido Kanye West para o desfile de Marni. A modelo australiana surpreendeu com o conjunto revelador de corte alto, com design aberto nas laterais e busto solto que exibia sua figura.

O casal tem feito barulho em Milão, promovendo OesteO novo álbum e suposta marca de moda, frequentemente vista em roupas pretas coordenadas.

Kanye West responde às críticas por expor a esposa Bianca Censori em vídeoInstagram

Esta não é a primeira vez Oeste fez sucesso na Fashion Week com sua cara-metade. Anteriormente, ele roubou os holofotes ao lado de Julia Fox na Paris Fashion Week, ostentando conjuntos de couro combinando em janeiro de 2023.

Seu cabelo na altura do queixo, penteado elegante e liso, destacava a franja que ela estreou recentemente em Oesteevento do álbum “Vultures”.

Fim da parceria com a adidas

Enquanto isso, o rapper de 46 anos optou por um visual mais discreto, vestindo um blusão preto com calças de couro combinando e luvas Nike.

Oestea parceria da Adidas com a Adidas, que já foi comparável em lucratividade à colaboração da Nike com Michael Jordanterminou há quase dois anos devido a seus comentários anti-semitas, levando à descontinuação de sua lucrativa linha de calçados Yeezy.

A Adidas encerrou a parceria após semanas de comentários anti-semitas feitos por West em entrevistas e nas redes sociais, incluindo uma postagem no Twitter referenciando “death con 3 on JEWISH PEOPLE”.

A empresa de tênis, que detém um valor estimado de US$ 1,3 bilhão em estoques da Yeezy, desde então começou a vender lotes limitados de calçados.

Este incidente ocorreu em meio a críticas de Oesteda Yeezy, o primeiro lançamento independente da adidas após sua separação.