Passageiros da United Airlines forçados a lidar com cocô de cachorro durante o voo

Um voo da United Airlines que pousou na Costa Oeste chegou ao céu, a cerca de 30.000 pés de altura… tudo por causa de um cocô de cachorro que se espalhou ao ar livre.

Confira esta filmagem do voo 498 da UA, que foi tirada na noite de segunda-feira viajando de Denver para Portland… onde um punhado de passageiros azarados, segundo nos disseram, foram submetidos ao doce cheiro de caca bem no meio da viagem, que é visível aqui.

Aqui está o que nos disseram que aconteceu, de acordo com testemunhas oculares no local… uma mulher que aparentemente estava voando a maior parte do dia – vindo de Cincinnati – estava viajando com um cachorro em uma caixa… o que nós estamos disse que era uma chihuahua fêmea.

Em algum momento do voo, fomos informados de que essa mulher tirou o cachorro da caixa porque ele era agitado – e foi então que o filhote abriu as entranhas e espalhou porcaria por todo lado.

É aqui que entram as reclamações – disseram-nos que as pessoas no avião não ficaram muito incomodadas com o acidente em si (afinal, merda acontece) … mas o problema maior que nos disseram que os passageiros estavam enfrentando com foi a suposta lentidão na resposta a toda esta situação.

Testemunhas oculares nos disseram que os comissários de bordo levaram uns bons 10 minutos para vir e abordar o fato de que o cachorro tinha feito cocô – e que havia fezes por todos os assentos e no chão.

Disseram-nos que as pessoas estavam literalmente ficando doentes por terem que passar por essa bagunça – e embora um atendente eventualmente tenha vindo para lidar com isso … testemunhas oculares dizem que demorou muito e simplesmente não foi tratado adequadamente / em um moda oportuna. Também fomos informados de que os passageiros nas proximidades receberam vouchers de voo entre US$ 50 e US$ 75… e nada mais no momento.



