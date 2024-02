Fou pelo segundo ano consecutivo, Ursos de Chicago Director Geral Ryan Pólos tem o Escolha nº 1 geral. E pelo segundo ano consecutivo, os poloneses enfrentam uma decisão que pode mudar a sorte da franquia.

Em 2023, os polacos decidiram transmitir Bryce Jovem, CJ Stroud e Anthony Richardsonoptando por receber um grande volume de comércio e construir em torno Justin Campos entrando em sua terceira temporada. Em 2024, os poloneses viram outra temporada de Fields no comando, o que pode levá-lo a permanecendo em primeiro lugar e recrutando um quarterback.

De acordo com Arroz Jerryfilho, Arroz BrendenPoloneses ultrapassando a melhor escolha geral projetada Calebe Williams vai pegá-lo despedido.

Se você pode arriscar [not picking him] e desmontar o jogo dele e deixá-lo cair, divirta-se perdendo o emprego, cara. Honestamente, divirta-se. Estou orgulhoso do meu quarterback. De acordo com o Sun-Times

Rice passou as duas últimas temporadas em USC como um dos Alvos favoritos de Williams. Ele foi responsável 12 dos 30 touchdowns de passes de Williams em 12 jogos este ano.

A diretoria e a equipe técnica dos poloneses e dos Bears precisam decidir se querem desligue Fields ou continue a cercá-lo com armas para maximizar seu talento. Fields não joga há mais de 17 touchdowns em uma única temporada ainda, com a maior parte de seus danos ocorrendo no solo.

Willians é considerado um uma perspectiva muito melhor do que Fields estava saindo do estado de Ohioe daria ao Chicago um novo começo e um reset na posição mais importante do jogo.