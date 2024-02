Pat Mahomes Sr. pode pegar até 10 anos de prisão por sua prisão por dirigir alcoolizado – Como isso afetará seu filho?

Patrick Mahomes Sr.o pai de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes IIenfrenta problemas legais mais uma vez depois de ser preso por suspeita de dirigindo sob influência (DUI) no Texas. Isso marca Mahomes Sr. terceiro delito de DUI, com a prisão ocorrendo no sábado em Tyler, Texas.

Mahomes Sr. enfrentado anteriormente DUI acusações em 2018, resultando em uma sentença de prisão de 40 dias. Notavelmente, ele cumpriu pena nos fins de semana entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020.

A última prisão, ocorrida apenas uma semana antes do Super Bowl LVIII confronto entre os Chefes e a São Francisco 49ersacrescenta uma distração inesperada para seu filho, Patrick Mahomes Jr.

Embora nenhum ferimento tenha sido relatado no recente incidente, a lei do Texas determina que Mahomes Sr. poderá enfrentar uma pena de prisão que vai desde dois a dez anos por ser seu terceiro DUI ofensa.

O momento da prisão é particularmente sensível, ecoando experiências passadas Super Bowl distrações envolvendo Chefes pessoal.

Esta não é a primeira vez que os Chiefs

Três anos atrás, Chefes treinador assistente Britt Reidfilho do treinador principal Andy Reidenfrentou questões legais após causar um acidente grave enquanto estava debilitado na noite de quinta-feira antes do Super Bowl. O incidente resultou em ferimentos graves em uma jovem.

Em Mahomes Sr. caso, a prisão poderia impactar potencialmente sua capacidade de comparecer e apoiar seu filho no próximo Super Bowldeixando dúvidas sobre sua situação jurídica e possíveis penalidades.

Super Bowl LVIII está programado para começar no domingo às 17h30 Central em Estádio Allegiant em Las Vegas, com Patrick Mahomes Jr. definido para liderar o Chefes contra o São Francisco 49ers.