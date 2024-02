Pat Mahomes Sr. sai para defender o ‘corpo do pai’ de seu filho: ‘Ele está na academia o tempo todo’

Patrick Mahomes é um dos quarterbacks de maior sucesso da última década. Ele nunca perdeu uma pós-temporada em sua carreira e venceu duas Super Bowls. Apesar disso, a mídia social não parou de trollá-lo pelo corpo de seu pai, a tal ponto que seu pai, Pat Mahomes Sr.teve que pular em sua defesa.

Semana passada, Mahomes e ele Chefes de Kansas City vencer o Corvos de Baltimore para avançar para o segundo consecutivo Super Bowlo quarto em cinco anos, e vários vídeos das comemorações do time no vestiário se tornaram virais naquela mesma noite.

Dentre eles, destacou-se um em que Patrício Jr.sem camisa, se dirige à equipe: “Ótimo trabalho hoje. Como venho dizendo – ainda não terminamos.” Os internautas foram rápidos em apontar e zombar do corpo do jogador, chamando-o de “pai, corpo.”

O quarterback ele mesmo recorreu ao seu senso de humor para responder às críticas. Porém, seu pai também decidiu entrar na polêmica para defendê-lo, assumindo toda a culpa por isso.

Ele herdou isso de mim: Mahomes Sr.

Em entrevista à mídia internacional, Mahomes Sr. admitiu que já tinha visto as fotos. Ele chegou a discutir o assunto com o filho e não hesitou em defendê-lo: “Ele está no academia o tempo todo. Ele treina três vezes por semana.”

O antigo MLB arremessador garantiu que tudo é genético. “Ele é uma pena ter herdado isso de mim. ADN. Não temos músculos como DK Metcalf e alguns dos caras que são construídos como pedras e estátuas.”

Pat Sr. concluiu dizendo: “Acabamos de ter essa naturalidade paimas ei, estamos representando.”

O resultado final

Patrick Mahomes recebeu todos os tipos de críticas ao longo de sua carreira. Chegou-se mesmo a dizer que NFL está preparado para ele e para o Chefes para chegar ao Super Bowl. Depois disso, é difícil pensar que a vergonha do corpo possa afetar seu humor.

Mahomes e ele Chefes estão a caminho de lutar pelo terceiro Super Bowl anel, e trolls e brincalhões da internet não podem mudar isso.