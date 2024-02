Patricio Pitbull x Gabriel Braga fora do card PFL x Bellator

Patricio Pitbull não lutará no pay-per-view PFL x Bellator de sábado, na Arábia Saudita, depois de perder outro adversário, Gabriel Braga, disseram várias pessoas com conhecimento da situação ao MMA Fighting após reportagem do MMAjunkie.

A PFL anunciou que o Braga “não estava em condições de competir”.

Pitbull, campeão peso pena do Bellator, estava originalmente escalado para enfrentar Jesus Pinedo, que venceu a temporada de 145 libras no PFL em 2023, mas Braga entrou em cena como um substituto de última hora após a retirada de Pinedo. Braga perdeu para Pinedo na final de 2023.

Ainda não está claro o que levou à retirada.

Braga inicialmente concordou em enfrentar Aaron Pico na eliminatória antes de passar para a partida contra Pitbull no pay-per-view. Seria sua primeira luta de MMA desde o assassinato do pai e técnico Diego Braga, em janeiro.

Pitbull estava tentando se recuperar de derrotas consecutivas para Sergio Pettis e o futuro detentor do título do RIZIN, Chihiro Suzuki, a primeira das quais era uma chance pelo título dos galos do Bellator e a última uma disputa de peso leve no Japão. Ainda não está claro se o brasileiro entrará na temporada 2024 do PFL ou continuará defendendo o título no Bellator.

A PFL ainda não anunciou qual luta será transferida para o card principal. Renan Ferreira e Ryan Bader, campeões dos pesos pesados ​​do PFL e Bellator, se enfrentam na luta principal.

Mike Heck contribuiu para este relatório