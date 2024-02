Patrick Mahomes de bom humor, apesar do drama familiar: ‘É tudo nervosismo do Super Bowl’

Chefes de Kansas City o quarterback Patrick Mahomes disse na noite de segunda-feira que seu pai estava “indo bem” após sua prisão por dirigir embriagado, mas por outro lado ficou calado sobre a situação.

Patrick Mahomes assume o Las Vegas Sphere antes do Super Bowl LVIII

“É um assunto de família, então vou guardar isso para a família”, disse Mahomes em Super Bowl noite de abertura. “Isso é tudo o que tenho a dizer.”

Mahomes tentará levar os Chiefs ao segundo título consecutivo e ao terceiro em cinco temporadas quando enfrentar o San Francisco 49ers no domingo. Este quarto Kansas City Super Bowl aparência durante esse período; os Chiefs perderam para Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers após a temporada de 2020.

Mahomes, de bom humor apesar da prisão do pai

Seu pai, ex-arremessador da liga principal Patrick Mahomes Sr., foi preso na noite de sábado em Tyler, Texas. Mas o jovem Mahomes apareceu de bom humor, respondendo perguntas e depois abraçando Guillermo Rodriguez do programa noturno “Jimmy Kimmel ao vivo.”

Mahomes definitivamente tinha uma vibração de já ter feito isso ao falar com a mídia.

“Você sempre fica nervoso ao entrar no Super Bowl”, disse Mahomes. “Você tem que abraçar esse nervosismo. Agora é sair e jogar.”

Outra vitória no Super Bowl garantiria ainda mais o lugar de Mahomes na história. Os Chiefs seriam os primeiros campeões consecutivos desde o New England Patriots, após as temporadas de 2003 e 2004.

Também seria Terceiro título do Super Bowl de Mahomesempatando com Troy Aikman em quarto lugar entre os zagueiros de todos os tempos e apenas um atrás de Terry Bradshaw e Joe Montana com quatro cada.

As sete vitórias de Brady no Super Bowl são um grande número, mesmo para Mahomes, de 28 anos, que, salvo lesão, ainda está no início de sua carreira.

“Não estou nem perto da metade do caminho, então não pensei muito nisso”, disse Mahomes. “Seu objetivo é ser o melhor jogador possível e sei que sou abençoado por ter tantos grandes jogadores ao meu redor. Então, agora, vou fazer o que puder para vencer um grande time do 49ers e receba o terceiro toque. Se você me fizer essa pergunta daqui a 15 anos, verei se consigo chegar perto de sete, mas sete ainda parece muito longe.

O Chefes estão em um raro papel de azarão, com os 49ers favorecidos por 2 pontos e meio, de acordo com FanDuel Sportsbook. Eles também foram azarões nos dois jogos anteriores dos playoffs, vencendo em Buffalo e Baltimore.

“Temos lidado com adversidades”, disse Mahomes. “É ótimo ver como os caras responderam. É por isso que estamos aqui.”

A família de Mahomes enfrenta adversidades e crimes

Agora há mais adversidades, pelo menos para Mahomes e sua família.

O Mahomes mais velho, de 54 anos, foi libertado no domingo após sua prisão, de acordo com os registros da prisão do condado de Smith, Texas. Sua fiança foi fixada em US$ 10.000. Ele foi preso pela mesma acusação em 2019 e condenado a 40 dias de prisão, mostram os registros do condado de Smith.

Mahomes Sr. jogou 11 temporadas (1992-2003) na Liga Principal de Beisebol. O destro tinha 42-39 com um ERA de 5,47 em 308 jogos (63 como titular) para Twins, Red Sox, Mets, Rangers, Cubs e Pirates.

Não é a primeira vez que um membro da família cria distrações potenciais para Mahomes.

Andy Reid, Patrick Mahomes e Travis Kelce lideram os Chiefs na noite de abertura do Super Bowl pic.twitter.com/yv5ytjQR2H ? Yahoo Esportes (@YahooSports) 6 de fevereiro de 2024

No mês passado, os promotores do condado de Johnson, Kansas, rejeitaram três acusações de crime de agressão sexual agravada contra seu irmão mais novo, Jackson Mahomes, que foi acusado de agarrar uma mulher pelo pescoço e beijá-la contra sua vontade.

Jackson Mahomes ainda enfrenta uma acusação de contravenção por bateria. Ele se declarou inocente.

A acusadora de Jackson, Aspen Vaughn, alegou ter recebido ameaças de morte e assédio depois que o caso se tornou público, e seu restaurante foi vandalizado antes que ela finalmente decidisse fechá-lo por causa da publicidade negativa associada ao caso.

Jackson também gerou polêmica há alguns anos por jogar água Fãs dos corvos que o estava provocando após uma derrota do Chiefs, e por dançar em um vídeo do TikTok sobre o número pintado no campo do safety morto de Washington, Sean Taylor.

A esposa de Mahomes, Brittany, foi criticada em janeiro de 2022 por borrifar vinho espumante em torcedores gelados após uma vitória no playoff do Chiefs.