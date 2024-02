Patrick Mahomes defende seu “corpo de pai” depois que um vídeo sem camisa no vestiário gerou reações selvagens nas redes sociais

Patrick Mahomes foi pego de surpresa quando checou as redes sociais na quarta-feira para encontrar uma onda implacável de piadas sobre seu corpo. Inside the NFL publicou um vídeo do vestiário sem camisa de Mahomes dando o Chefes de Kansas City um Campeonato AFC discurso de vitória, mas os fãs estavam focados apenas em uma coisa.

Mahomes teve vergonha do corpo nas redes sociais

Fãs nas redes sociais contaram as piadas, comparando sua figura rechonchuda com Mac Jones, Jason Kelce, Luka Doncic e até mesmo Miguel Cabrera.

“De jeito nenhum, mano, construiu como uma minigeladeira e destruiu equipes”, brincou um comentário no Instagram.

“Ele está nisso Andy Reid plano alimentar”, disse outro.

“Pat é um pouco estúpido e tudo bem!” um fã mais simpático comentou em defesa do bicampeão do Super Bowl.

Mahomes responde aos odiadores

O 2 vezes MVP aceitou bem o humor. Ele foi para Twitter/X para dirigir-se aos seus críticos, culpando seus filhos Bronze e Sterling por sua figura paternal e apelando ao Inside the NFL por postar o vídeo revelador.

“Eoooo, por que eles têm que me fazer assim!?!?!? #DadBodSZN“, ele tuitou.

Enquanto isso, muitos fãs encontraram inspiração no homem que domina a NFL quando ele não consegue nem derrotar seus desejos noturnos.

“Nossa. Ele ganhou um corpo de pai enquanto chicoteava a liga e colecionava campeonatos”, disse um comentário popular no Instagram.