Patrick Mahomes discute seu papel como um ‘vilão’ da NFL e comparações com os Patriots de Tom Brady

Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City pousaram em Las Vegas à frente de Super Bowl LVIII no domingo. O reinado Super Bowl campeões esperam levantar o Troféu Lombardi pela terceira vez em cinco temporadas e gravar seus nomes em NFL tradição como a próxima dinastia da liga – gerando mais comparações com a última, a Bill Belichick – Tom Brady era Patriotas da Nova Inglaterra.

RELACIONADO:

É uma comparação que não se perde Mahomesque lutou com Brady no início de sua carreira e agora está em posição de se tornar o quarterback que definirá a próxima geração se puder ajudar o Chefes superar o São Francisco 49ers no domingo à noite. O duas vezes MVP da NFL também reconheceu outro papel que está sendo concedido a ele à medida que as vitórias nos playoffs continuam se acumulando – o papel de um vilão, alguém contra quem os fãs da NFL adoram torcer.

Patrick Mahomes “dad bod” acidentalmente exposto em vídeo de vestiário sem camisa

Mahomes: As equipes não vão gostar de você enquanto você continuar vencendo

Em uma conversa recente com ESPNde Jeff DarlingtonMahomes foi questionado se a etiqueta “vilão” é uma maneira apropriada de descrever sua posição na NFL – especialmente depois de pilotar o azarão Cidade de Kansas para uma quarta aparição no Super Bowl em apenas cinco anos. Mahomes disse que embora os Chiefs esperem se divertir com essa percepção, ele pode “definitivamente” sentir a inimizade dos torcedores de toda a NFL.

“Nunca me senti (um vilão) porque nunca fui assim em toda a minha vida. Mas isso se tornou um pouco engraçado”, disse ele. “Não quero dizer que você gostou. Eu sei que os Patriots tiveram isso por um tempo.”

Mahomes já está a caminho de desafiar Brady’s Patriotas – vencedores de seis Super Bowls entre 2001 e 2018 – como o quarterback de maior sucesso na história do futebol profissional. Com esse sucesso vêm fãs e “odiadores” determinados a ver o fracasso.

“Enquanto você continuar vencendo, os times começarão a não gostar de você e Eu quero continuar ganhando“, disse Mahomes.

Perspectivas ameaçadoras para os 49ers

Ficar no caminho de Mahomes – pela segunda vez em quatro temporadas – é São Franciscoque teve que lançar duas manifestações contra Baía Verde e Detroit apenas para voltar ao Super Bowl. Os Chiefs tiveram um caminho mais difícil, que exigiu vitórias em Búfalo e Baltimoree Kansas City está sem dúvida jogando o melhor futebol da temporada, entrando no maior jogo do ano.

Apesar de 49ers foram apontados como ligeiros favoritos, Mahomes e os Chiefs desafiaram alguns criadores de probabilidades ao derrotar o Contas e a Corvos – as duas primeiras sementes no AFC – e retornar ao Super Bowl no que cada vez mais parece uma corrida do destino. E cumprir o destino mais uma vez trará ressentimento a Kansas City por parte de outras bases de fãs – aos quais Mahomes disse: “podemos fazer isso”.

“Vou tentar ainda ter um sorriso no rosto e não ser um mau exemplo, mas Eu posso ser esse vilão para eles se eles precisarem que eu seja,” ele disse Darlington.