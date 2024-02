Patrick Mahomes diz que papai ‘está fazendo o bem’ após a prisão, ‘é um assunto de família’

Patrick Mahomes diz que seu pai está “indo bem” após sua prisão por DWI … mas a estrela do Chiefs não quis revelar muito mais sobre as questões legais de seu pai, explicando: “É um assunto de família”.

O quarterback se abriu brevemente sobre Patrick Mahomes Sr.‘s situação enquanto ele estava no pódio na noite de abertura do Super Bowl no Allegiant Stadium na segunda-feira … depois que ele foi questionado duas vezes sobre o desentendimento de seu pai com a polícia no sábado no Texas.