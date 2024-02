Patrick Mahomes é o centro das atenções no Vegas Sphere antes do Super Bowl LVIII graças à Adidas

Ón Domingo noite, exatamente uma semana antes do Super Bowl LVIII acontecer, o Esfera de Las Vegas apresentou Patrick Mahomes em sua incrível tela externa.

RELACIONADO:

Antes do grande jogo em Las Vegasa adidas iniciou a contagem regressiva para o jogo do campeonato da NFL comemorando sua parceria com o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.

Patrick Mahomes assume o Las Vegas Sphere antes do Super Bowl LVIII

O Alemão marca esportiva reuniu uma equipe criativa para trabalhar no conceito, que mostra Mahomes brincando de pega-pega com seu eu mais jovem.

A legenda na postagem na mídia social onde a adidas revelou a ativação dizia “Você já fez isso um milhão de vezes. É apenas um jogo de pega-pega. #YouGotThis #SphereVegas #SuperBowlLVIII.”

A ativação deverá durar toda a semana até domingo confronto em Estádio Allegiant.

NFL assumiu o controle da Las Vegas Strip

Como Las Vegas se prepara para sediar o Super Bowl LVIII, o NFL não deixa pedra sobre pedra para criar uma celebração espetacular de uma semana.

Os marcos emblemáticos da cidade, incluindo Palácio do César e o renomado Esferaserão transformados em espetáculos visuais.

Palácio do Césaro NFL hotel sede para Super Bowlcontará com um deslumbrante show de projeção na lateral da Torre Augusto.

O “Super Bowl Espetacular” promete um banquete visual noturno com uma projeção de 65.000 pés quadrados, 1,7 milhão de lúmens e um sistema de som que irá reverberar por todo o mundo. Faixa.

Para imergir visitantes e residentes no Super Bowl espírito, o NFL planeja aquisições noturnas de letreiros de hotéis na Strip e exibições de conteúdo cativante no Esfera exosfera colossal ao longo da semana.

Daphne Madeiradiretor de eventos da NFL, expressou o sentimento, dizendo: “Não há lugar como Las Vegas, então, do ponto de vista da decoração, queríamos celebrar a cidade enquanto envolvíamos os fãs em todas as coisas do Super Bowl LVIII.”

Pontes para pedestres em Avenida Las Vegas será adornado com gráficos do Super Bowl, oferecendo momentos fotográficos surpresa tanto no exterior quanto dentro de cinco das pontes.

Estádio Allegianto campo de batalha dos Chiefs e dos 49ers, apresenta gráficos enormes, aumentando a extravagância visual da cidade que nunca dorme.

Enquanto o NFL transforma Las Vegas em um país das maravilhas com tema de futebol, os fãs podem antecipar oportunidades fotográficas inesquecíveis, símbolos icônicos e uma verdadeira celebração do Super Bowl espírito.