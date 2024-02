Patrick Mahomes é um superastro ou jogador de equipe mal pago? Seu contrato fala muito

TO teto salarial da NFL limitou o potencial de ganhos de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes, que poderia estar ganhando colossais US$ 100 milhões por ano se o limite não existisse. No entanto, mesmo com as restrições dos limites de remuneração da liga, muitos acreditam que Mahomes ainda merece um salário muito mais elevado.

RELACIONADO:

Apesar de ser um dos jogadores mais talentosos e bem sucedidos da liga Mahomes está ganhando uma fração do que poderia ganhar. Seu atual valor médio anual (AAV) de US$ 45 milhões ocupa apenas o oitavo lugar entre todos os jogadores da NFL, indicando que ele ainda é mal pago, mesmo depois de receber um aumento significativo.

Numa jogada surpreendente, Mahomes optou por priorizar a competitividade da equipe em vez de maximizar seus próprios ganhos. Ele concordou com uma estrutura de contrato que permitiria aos Chiefs permanecer financeiramente flexíveis e reter outros jogadores de primeira linha. Esta decisão reflete seu desejo de construir uma equipe forte ao seu redor e garantir que seus companheiros sejam compensados ​​de forma justa por suas contribuições.

Durante uma disponibilidade de mídia antes de Super Bowl LVIII Mahomes expressou seu compromisso com a segurança financeira de sua família e com o sucesso da equipe. Ele enfatizou a importância de criar oportunidades para que outros jogadores recebam uma remuneração justa e, ao mesmo tempo, impulsionar o mercado de quarterbacks.

Ele poderia ter sucesso por muitos anos

Apesar de seu salário relativamente mais baixo em comparação com seu valor de mercado, Mahomes não está exatamente com dificuldades financeiras. Em 2023, ele ganhou substanciais US$ 59,4 milhões, incluindo um novo bônus de assinatura, e deverá receber US$ 44,5 milhões em 2024. Além disso, os Chiefs têm flexibilidade para manipular sua remuneração futura por meio de bônus e reestruturação, garantindo que possam continuar a construir uma equipe competitiva ao seu redor.

Brett Veach, gerente geral dos Chiefs, destacou a relação colaborativa entre Mahomes, seu agente Chris Cabott e a gestão da equipe. Ele enfatizou a compreensão de Mahomes sobre o legado que deseja deixar e sua disposição de trabalhar com a organização para manter o sucesso a longo prazo.

Em resumo, embora Patrick Mahomes possa não estar ganhando tanto quanto poderia em uma NFL sem teto salarial, seu compromisso com o sucesso da equipe e a flexibilidade financeira mostra sua dedicação em construir um legado duradouro dentro e fora do campo.