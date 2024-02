Patrick Mahomes escapa ileso de golpes terríveis do treinador Bobby Stroupe

Patrick Mahomes quase perdi o Super Bowl devido a uma contorção horrível na vitória do AFC Conference Championship sobre o Corvos de Baltimore quando um tackle de um Corvos‘O defensor o deixou lutando. Mas, graças à sua rotina fora de campo, ele conseguiu se afastar do encontro e está apto para enfrentar o São Francisco 49ers no domingo, 11 de fevereiro.

Seu treinador, Bobby Stroupemostrou um breve vídeo de Mahomes praticando esse tipo de posição para o caso de ele ser demitido em um jogo da NFL e até fazer o quarterback admitir que estava certo na estranha posição de alongamento.

Patrick Mahomes mostra a camisa do Super Bowl LVIII do Chiefs para o confronto dos 49ers

“Então, acho que ele mostrou isso para todos, mas isso foi realmente direcionado a mim, porque odeio fazer todas essas coisas”. Mahomes disse em uma entrevista coletiva. “Toda vez que ele faz isso, eu fico tipo, por que estou fazendo esse alongamento agora e tudo mais?

“E então ele tem uma oportunidade como essa, onde ele me mostra que é tipo, veja, é por isso que fazemos isso. Então agora isso será um elemento básico em todos os treinos que eu faço. Tentamos nos preparar para tudo.

“Ele fez um ótimo trabalho de adaptação e aprendizado com coisas que fiz em minha carreira e me preparou para esses momentos para me manter o mais saudável possível.”

Mahomes elogia recorde sem lesões

Stroupe também trabalha com George Karlaftis e outros jogadores do campo da franquia Missouri, mas Mahomes em particular, desfrutou de um bom período de disponibilidade, apesar dos QBs se machucarem facilmente.

Ele perdeu apenas dois jogos devido a lesão como titular, um em 2019, quando deslocou o joelho, e o segundo, devido a uma entorse de tornozelo na vitória do Super Bowl em 2022.

“Eles sempre dizem que a melhor capacidade é a disponibilidade”, Mahomes adicionado. “E você quer estar lá. Queremos tentar jogar nosso melhor futebol no Super Bowl e é isso que vamos tentar fazer.”