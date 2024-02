Patrick Mahomes festeja em Las Vegas enquanto Travis Kelce voa de volta

Patrick Mahomes estava comemorando a noite de sexta-feira em Las Vegas como Travis Kelce estava voltando para Sin City depois de seu encontro com sua namorada Taylor Swift.

O quarterback do Kansas City Chiefs apareceu no Zouk Night Club no Resorts World Las Vegas para a festa de despedida de solteiro de seu melhor amigo – e ele se divertiu muito a noite toda, usando seus óculos escuros.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Confira este vídeo obtido pelo TMZ… Mahomes está curtindo a música alta e saindo com seus manos, incluindo o futuro noivo, Brennan McDanielque é amigo de infância do QB e ex-aluno da Texas Tech.

A certa altura, Mahomes assistiu a uma pequena apresentação, observando uma fila de mulheres seminuas dançando e agitando faíscas.

Mahomes também era um ímã para muitas mulheres adoráveis, muitas das quais vinham conversar com ele. Claro, PM só tem olhos para uma mulher, sua esposa Bretanha … mas os atiradores vão atirar, supomos.

senhor. Kelce também esteve ausente das festividades… mas como você sabe, isso é porque Travis está voando de volta para Vegas estar com seus companheiros de equipe. Manteremos você atualizado sobre quando ele pousar e começar a festejar com seus meninos como se não houvesse amanhã.

Como informamos, Travis passou apenas dois dias com Taylor em Sydney, Austrália, atendendo Concerto de sexta-feira à noite e tendo tempo de qualidade com ela no zoológico.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Escusado será dizer que o tight end dos Chiefs e a estrela pop parecem perdidamente apaixonados.

Hahah ele estava mentalmente preparado desta vez, mas também SÃO TÃO ALTOS 😂 pic.twitter.com/Ei7MeC1GEm — 𝒦𝒦𝒾𝒾𝑒𝑒⸆⸉ 🤍 (@perfectlyfine89) 23 de fevereiro de 2024

@perfeitamentefine89