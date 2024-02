Patrick Mahomes ganha MVP do Super Bowl LVIII: já é melhor que Tom Brady?

Patrick Mahomes tornou-se o jogador mais jovem (28 anos) na história da NFL a ser nomeado Super Bowl MVP três vezes diferentes. Ele também apenas deu um passo gigante para se tornar o maior de todos os tempos depois de derrotar o São Francisco 49ers 25-22 na prorrogação no Allegiant Stadium em Las Vegas, Nevada, no domingo.

RELACIONADO:

Ao longo do caminho, Mahomes conseguiu algo que nem sequer Tom Brady realizado, vencendo três Super Bowls depois de perder por pelo menos 10 pontos em cada jogo. TB12 fez isso duas vezes.

Taylor Swift se junta às famílias de Kelce e Mahomes em uma grande celebração após a vitória do Chiefs no Super Bowl 58

E se esse testemunho de sua grandeza ainda é difícil de assimilar, Mahomes também conseguiu ser o primeiro ser humano do planeta a lançar um passe para touchdown na prorrogação de um Super Bowl, desde quando o New England Patriots de Brady venceu o Falcões de Atlanta em horas extras no LI edição, a jogada que definiu o triunfo foi uma corrida de duas jardas por Tiago Branco. Desta vez foram três jardas do mencionado Mahomes para Mecole Hardman.

Patrick Mahomes a caminho de ultrapassar Tom Brady

É fato que Mahomes ainda está longe dos sete Vicente Lombardi Troféus e 35 vitórias nos playoffs, mas apenas TB12 e Joe Montana (16) têm mais vitórias e anéis na pós-temporada.

E então voltamos ao pensamento de que Mahomes ainda não sabe o que é ser eliminado antes do Campeonato AFC com duas temporadas restantes antes de completar 30 anos.

Mahomes completou 34 de 46 passes para 333 jardas com dois touchdowns e uma interceptação para ganhar o MVP do Super Bowl.