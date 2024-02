Patrick Mahomes promete uma recompensa cara para seu time do Kansas City Chiefs se vencer o Super Bowl LVIII

eucomo Vegas. Cidade do Pecado. Conhecida por suas festas e vida noturna pessoas de todos os cantos da Terra são atraídas para a metrópole no deserto de Nevada e Patrick Mahomes está bem ciente da atração dos cassinos e fechou um acordo com sua equipe para manter o tempo lá estritamente profissional.

O Chefes de Kansas City‘ O quarterback prometeu ao seu time que se eles mantiverem o foco por algumas noites em meio às luzes brilhantes, enquanto disputam sua terceira vitória no Super Bowl em seis temporadas, ele os trará de volta a Las Vegas depois e eles poderão beber tanto quanto eles querem.

“Esta é uma viagem de negócios,” Mahomes disse, conforme James Palmer. “Eu disse aos rapazes que, se vencermos, trarei todos de volta a Las Vegas para comemorar”.

A estrela é atualmente considerada o melhor zagueiro do jogo e parece destinada à melhor conversa de todos os tempos. O Chefes também não são ingênuos, eles sabem disso e é por isso que ele ganha um enorme salário de US$ 503 milhões em seu contrato de 10 anos.

O contrato fará com que ele permaneça em vermelho e branco, a menos que a franquia decida o contrário, até 2030 e reestruturou o contrato em 2023 para ganhar US$ 210 milhões até 2026, então claramente ele não terá falta de dinheiro e pode definitivamente financiar essa viagem.

Detalhes do Super Bowl LVIII

A 58ª edição do Super Bowl, onde os vencedores sairão com o Troféu Lombardi e inúmeros anéis de vencedor exclusivos, acontecerá no domingo, 11 de fevereiro, às 18h30 ET/15h30 PT.

O jogo acontece no Estádio Allegiant em Las Vegas, sede do Invasores, e acomoda mais de 70.000 espectadores. Eles não apenas assistirão a um jogo de futebol entre o 11-6 Chiefs e o 12-5 San Francisco 49ers, mas também poderão ver Usher apresentar o famoso show do intervalo.

CBS transmitirá o jogo ao vivo para o público americano, embora possa ser transmitido online via Paramount+ para os americanos. A Nickelodeon também está oferecendo cobertura alternativa para qualquer jovem que tenha dificuldade para acompanhar uma transmissão voltada para adultos.