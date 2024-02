Patrick Mahomes revela o motivo pelo qual Mecole Hardman não comemorou seu touchdown no Super Bowl

Tele NFLAs regras atualizadas da prorrogação deixaram até os jogadores confusos durante o Super Bowl de domingo, já que Mecole Hardman descobriu-se inconsciente do Chefes de Kansas City‘vitória. Depois de marcar o touchdown da vitória na prorrogação contra o São Francisco 49ersHardman não tinha a menor ideia de que seu time havia garantido o segundo Super Bowl título.

O jogo marcou a primeira prorrogação sob as regras revisadas do OT da pós-temporada da liga, implementadas em março de 2022, após controvérsias em partidas anteriores dos playoffs. Esses novos regulamentos garantem que ambas as equipes recebam pelo menos uma posse de bola na prorrogação, com o jogo só terminando se a posse inicial resultar em segurança ou se uma equipe marcar e a outra não conseguir igualá-la.

“Eu dei um touchdown para esse cara no final do jogo, e ele olhou para mim e não tinha ideia.” Patrick Mahomes disse à NFL Network.

“Eu disse: ‘Cara, acabamos de ganhar o Super Bowl!’ Ele desmaiou, não tinha ideia. Ele nem comemorou no começo.”

Um Hardman confuso

Apesar dos 49ers terem vencido o cara ou coroa na prorrogação e optarem por receber a bola primeiro, seu lance estagnou, permitindo aos Chiefs conquistar a vitória com um touchdown de Mahomes para Hardman.

“Se ambas as equipes empatassem e marcassem, queríamos ser os únicos com a chance de vencer”, Shanahan disse.

“Conseguimos aquele field goal, então esperávamos mantê-los em pelo menos um field goal. Se o conseguíssemos, sentiríamos que estava em nossas mãos depois.”

Enquanto o técnico do Niners Kyle Shanahan defendeu a decisão de receber primeiro, Mahomes indicou que os Chiefs teriam preferido a estratégia oposta.

“Mudamos as regras, podemos executá-las nos dois sentidos”, Mahomes disse à ESPN.

“Não sei como eles vão mudar isso desta vez.”