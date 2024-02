Patrick Mahomes sonhava em jogar pelo Mets quando criança

Asou criança, Patrick Mahomesfilho do ex-arremessador do Mets Pat Mahomes Sr.., costumava correr pelo Estádio Shea campo externo durante o treino de rebatidas. Ex-gerente do Mets Bobby Valentim compartilhou suas memórias das travessuras juvenis de Mahomes com o publicitário do Mets Jay Horwitz.

Mahomes era o mais novo entre as crianças, que incluíam filhos de outros Mets jogadores como John Franco, Todd Zeile e Mike Hampton.

“Eu não queria que ninguém se machucasse lá”, brincou Valentine.

“Queria ter a certeza de que ninguém se lesionaria. Entendo que os jogadores passavam muito tempo longe das suas famílias e esta era uma forma de os filhos e os pais se unirem.”

“Lembro-me de pensar como ele não seria morto ali. Achei que não havia como ele conseguir se defender, mas ele provou que eu estava errado. Ele era um grande atleta.”

Atletismo impressionante em tenra idade

Enquanto isso, o ex-outfielder do Mets Benny Agbayani relembrou o atletismo de Mahomes ainda em sua juventude.

“Ele era um idiota”, disse Agbayani a Horwitz.

“Ele realmente poderia pegar a bola. Lembro-me de gritar para Jay Payton para cuidar da criança. Ele tinha um braço.”

Duas vezes MVP da NFL está pronto para competir por seu terceiro campeonato em Super Bowl 2024 contra o 49ers em Las Vegas.

“Acho que nunca poderia ter previsto o que aconteceria no início da minha carreira”, disse Mahomes.

“Você quer chegar ao Super Bowl. Esse é o seu objetivo final, e poder estar no meu quarto, é realmente surreal e eu apenas tento apreciar isso todas as vezes.

“Você nem sabe se este será o último, e fui abençoado por estar em uma grande organização com muitos grandes jogadores ao meu redor, então apenas tento maximizar essas oportunidades.”