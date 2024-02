Patrick Mahomes Sr. foi visto comemorando em campo após a vitória do Chiefs no Super Bowl em meio à prisão por DWI

Patrick Mahomes Sr. foi visto comemorando o Vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowlpoucos dias depois de o homem de 53 anos ter sido preso por dirigir embriagado.

O Chefes assumiu o São Francisco 49ers no domingo no Estádio Allegiant em Las Vegas e saiu vitorioso, vencendo o jogo25-22 depois de passar por um começo difícil.

Os fãs foram mantidos na ponta dos assentos durante todo o NFL jogo. Foi uma noite triunfante para toda a Kansas equipe, incluindo o quarterback Patrick Mahomes Jr.que pôde aproveitar a ocasião com o pai.

Sobre Instagramsurgiram fotos que mostravam o 53 anos em campo com a família, comemorando após a partida. Há duas semanas, o Cidade de Kansas o pai do quarterback foi preso pelo Departamento de Polícia de Tyler em pelo menos seu terceiro DWI na noite de sábado no Texas.

Patrick Jr. se recusou a comentar sobre seu pai

Mahomes Sr., que é um ex-arremessador profissional de beisebol de 6’4, estava detido sob fiança de US$ 10.000. O Chefes o próprio chamador recusou-se a discutir a prisão de seu pai por DWI sobre Super Bowl noite de abertura. “É um assunto de família, então vou deixar isso para a família. Isso é tudo que vou dizer neste momento,” disse o quarterback.

Mahomes Jr. permaneceu calado sobre a prisão de seu pai e se recusou a entrar em detalhes. “Não posso entrar muito nisso, mas quero dizer que ele está indo bem em qualquer que seja a situação.” a estrela do futebol afirmou.

Documentos de fiança confirmados Mahomes Sr. poderia viajar para Las Vegas para assistir ao Chefes neste fim de semana – mas que ele teria que permanecer sóbrio e não poderia beber nenhuma bebida alcoólica enquanto festejasse no camarote VIP.

A prisão de Mahomes Sr.

Um oficial viu seu branco Gênese viajando muito devagar enquanto seguia para oeste no bloco 1100 de W. Gentry. Os policiais verificaram seu registro – que havia expirado em setembro de 2022. Eles o pararam, momento em que o policial viu que Mahomes Sr. tinha uma lata Coors de 16 onças aberta em seu console central.

Ele disse que bebeu algumas cervejas enquanto assistia ao jogo em um bar local. Mahomes Sr. realizou testes de sobriedade de campo e falhou. Ele foi então preso e autuado na prisão pelo DWI.