Patrick Mahomes Sr. Preso por DWI

O pai de 53 anos Patrick Mahomes foi preso na noite de sábado no Texas, de acordo com registros de reservas online. Espera-se que Bond seja definido ainda hoje.

É um momento muito louco para Mahomes Sr. para ser preso… seu filho está a poucos dias de competir contra o San Francisco 49ers pelo título do Super Bowl.

Pat Sr. fez barulho no início deste mês por brincar que ele não se sentaria ao lado Taylor Rápido no jogo do AFC Conference Championship… agora, não está claro se ele chegará ao Super Bowl.