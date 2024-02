Patrimônio líquido da família Taylor Swift: Quão rica é a família dela e quais são suas fontes de renda?

Taylor Swift é a figura do momento e, como tal, tudo o que tem a ver com ela desperta o interesse dos seus seguidores e do público em geral, mesmo quando se trata da sua família. Apesar disso, sabe-se relativamente pouco sobre as finanças da família do cantor.

Swifta fortuna tem sido tema de conversa em quase todos os lugares, desde a mídia de massa até as salas de aula das faculdades. Pelo que se sabe, seu patrimônio líquido já ultrapassa US$ 1 bilhão graças à boa gestão de sua carreira e outros investimentos fora da área musical.

Taylor’s investimentos bem-sucedidos são em grande parte obra de seu pai, Scott Swift. Sr. Rápido trabalhou como corretor de bolsa e atualmente atua como consultor financeiro com Gestão de patrimônio da Merrill Lynch.

Tay Tay mãe e irmão, Andreia e Austintambém fizeram sucesso em suas respectivas áreas, tornando a família Swift uma das mais bem-sucedidas do entretenimento americano.

Quanto dinheiro o pai de Taylor Swift ganhou?

Embora Scott teve uma grande influência Taylor’s carreira, seu trabalho diário está completamente afastado do mundo da música. Além de sua função como conselheiro na Merrill Lynchele também é o fundador e proprietário da Grupo Rápidouma empresa de consultoria financeira.

Ao longo de sua carreira, Scott demonstrou grande habilidade no tratamento de questões financeiras de alta complexidade, proporcionando a seus clientes assessoria de alto nível para navegar no intrincado mundo dos investimentos.

Não há consenso quanto Scott patrimônio líquido. Na verdade, os números variam consideravelmente. Por exemplo, jacjohnson.com coloca seu patrimônio líquido em US$ 5 milhõesenquanto idolnetworth. com coloca em US$ 50 milhões.

Qual é o patrimônio líquido de Andrea e Austin?

Andrea Swift tem sido muito discreta sobre suas finanças. Antes Taylor nasceu ela também trabalhou no setor financeiro. Ela foi executiva de marketing para fundos públicos e trabalhou como gerente de marketing em uma agência de publicidade.

Desde Taylor’s nascimento, ela se dedicou ao papel de dona de casa. No entanto, a mídia especializada garante que ela possui casa própria e outros investimentos imobiliários. Graças a isso, seu patrimônio líquido seria em torno de US$ 5 milhões.

Taylor’s irmão, Austin, teve várias ocupações ao longo dos anos, embora sua principal área de desenvolvimento tenha sido a indústria cinematográfica. Estudou cinema e atuação na Universidade de Notre Dame.

Possui oito créditos de atuação como ator em filmes e séries de televisão, além de quatro créditos como produtor, coprodutor ou produtor executivo, segundo seu perfil. IMDB perfil. Esses empregos, além de alguns investimentos não especificados, colocam Austin Swift patrimônio líquido em torno de US $ 50 milhões.