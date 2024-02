Pequeno avião cai e queimaduras na rodovia da Flórida, 2 mortos

Como resultado, o piloto comunicou-se por rádio com uma das torres de controle perto do aeroporto de Nápoles, dizendo que precisavam fazer um pouso de emergência.

Minutos depois, o jato Bombardier Challenger 600 despencou na Interstate 75, no condado de Collier, colidindo com o veículo e explodindo em chamas.

Testemunhas filmaram com celular as consequências do incêndio… mostrando o avião queimando no acostamento da rodovia com fumaça preta saindo dos destroços.