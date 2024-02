Perdão de empréstimos estudantis tributável: Você será tributado se seus empréstimos estudantis forem cortados?

Acerca de 3,6 milhões de americanos se beneficiaram de programas de perdão de empréstimos estudantis, como IDR ou PSLF. No entanto, esse alívio poderá ser temporário, uma vez que os beneficiários poderão enfrentar outro fardo económico igualmente pesado: o pagamento de impostos.

Em 6 de dezembro de 2023, o Biden-Harris a administração anunciou a aprovação de um adicional de US$ 4,8 bilhões para ajudar mais de 80.000 estudantes mutuários. Esses fundos foram alocados para programas como Quitação de reembolso baseada em renda (IDR) e Perdão de empréstimo de serviço público (PSLF).

Aqueles que atendem aos requisitos podem se inscrever em qualquer um desses programas. No entanto, eles também devem estar preparados para os chamados “bomba fiscal”.

A “bomba fiscal” do empréstimo estudantil

Tendo o seu empréstimos estudantis cancelado parcial ou totalmente é um alívio. No entanto, o valor baixado conta como rendimentos tributáveis sob a lei federal, a menos que o programa seja isento de impostos.

Aqueles que se qualificaram para PSLF e a Defesa do Mutuário para Quitação de Reembolso pode ter certeza de que esses são dois dos poucos programas isentos de impostos federais. Pelo contrário, as diferentes modalidades do IDR estão sujeitos a impostos.

O Alta por Invalidez Total e Permanente (TPDD) é um caso especial, pois se enquadra no espectro do Plano de resgate americano. Esta lei estabelece que os empréstimos estudantis perdoados concedidos entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de janeiro de 2025 são isentos de impostos.

Ainda não está definido como os impostos serão aplicados ao TPDD a partir de 1º de janeiro de 2026.

Perdão de empréstimos estudantis e impostos estaduais

Embora PSLF, BDRDe TPDD estão isentos de impostos federais, ainda podem estar sujeitos à legislação estadual.

Em meados de 2023, estados como Indiana, Carolina do Nortee Mississipi já declararam os empréstimos estudantis perdoados tributáveis. Arkansas, Califórniae Wisconsin estavam revisando sua legislação sobre o assunto.

Para conhecer o seu situação fiscal em relação aos empréstimos estudantis perdoados, você precisará se lembrar de qual programa ingressou. Só então você poderá afirmar se estará livre do bomba fiscal ou você pode estar preparado para que não exploda em suas mãos.