Perdão do empréstimo estudantil 2024: Você ainda pode solicitar o perdão do empréstimo estudantil este ano?

TO recente ajuste da conta de reembolso baseado em renda (IDR), que resultou no perdão de mais de 800.000 mutuários federais de empréstimos estudantis de longo prazo, tem implicações significativas para os mutuários, especialmente aqueles inscritos em planos de IDR.

Embora o perdão automático se aplique principalmente àqueles com reembolso de 20 ou 25 anos, os mutuários mais novos ainda podem se beneficiar do programa, mesmo que não recebam o perdão imediatamente.

Compreender o processo de ajustamento dos IDR é crucial. Para os mutuários que não se qualificam para o perdão automático, o ajuste da conta aproxima-os do final do período de reembolso e do potencial perdão, especialmente se se inscreverem num plano de IDR.

Você ainda pode solicitar o perdão do empréstimo estudantil este ano?

Os mutuários que receberem crédito de IDR sob o ajuste verão sua contagem de pagamentos atualizada em 2024.

“O Departamento de Educação (ED) dos EUA espera atualmente que o ajuste da contagem de pagamentos seja concluído até 1º de julho de 2024”, diz o site oficial do Federal Student Aid.

“Quando implementarmos o ajuste, ele será automaticamente aplicado a todos os Empréstimos Diretos e empréstimos do Programa FFEL que são administrados pela ED naquele momento. Isso inclui Empréstimos de Consolidação Direta que reembolsaram um empréstimo privado do Programa Perkins ou FFEL e que são desembolsados ​​antes do ocorre o ajuste.”

Para determinar quanto crédito de IDR você receberá, é necessário contabilizar os pagamentos anteriores. Geralmente, os mutuários qualificam-se para o perdão do IDR após 20 ou 25 anos de um plano, o que equivale a 240 ou 300 pagamentos mensais limitados a uma percentagem do seu rendimento.

Para aqueles que precisam consolidar empréstimos, especialmente certos tipos, como empréstimos do Programa FFEL ou empréstimos Perkins, concluir o processo de consolidação até abril de 2024 é crucial para receber o ajuste da conta.

A inscrição num plano de IDR é essencial para que os mutuários continuem a progredir no sentido do perdão do empréstimo. O escritório federal de auxílio ao estudante oferece vários planos, incluindo o mais novo plano IDR, Saving on a Valuable Education (SAVE), que oferece benefícios como pagamentos mensais reduzidos e perdão mais rápido para mutuários com saldos menores.